США: Преемником Флинна назначен сторонник российской военной системы

Преемником Майкла Флинна на посту советника по национальной безопасности президента США стал генерал-майор Герберт Макмастер

Как сообщает агентство Reuters, Макмастер станет новым советником по национальной безопасности президента США. Одновременно генерал в отставке Кейт Келлог, который был исполняющим обязанности советника после отставки Майкла Флинна, станет главой администрации Совета национальной безопасности.

Келлог известен как знаток военной тактики и разработки стратегии. Он участвовал в разработках операций в Афганистане, Ираке и других странах.

По данным Politico, Макмастер выступал на заседании сенатского комитета по вооруженным силам и указал, что российская армия изучила американский опыт и вывела его на новый уровень. В частности, она использовала беспилотные летательные аппараты, кибератаки и современную электронику.

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Прежний советник по национальной безопасности Флинн ушел в отставку после подозрений в обсуждении вопроса снятия санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Причиной его ухода стал тот факт, что Флинн не сообщил подробности своей беседы с российским дипломатом вице-президенту Майку Пенсу.

Среди других претендентов на место Флинна рассматривался вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Гарвард, однако он отклонил предложение Трампа.

В конце прошлой недели пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что среди претендентов на пост советника по национальной безопасности помимо Макмастера рассматривались бывший постпред США в ООН Джон Болтон, а также начальник Военной академии в Вест Пойнте Роберт Каслен.