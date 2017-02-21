Стремительным ударом «Тигры» и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из десятка поселков в Алеппо

Сирийская Арабская армия при поддержке ВКС России добилась значительного прогресса в провинции Алеппо в новом году, освободив большие территории от ИГИЛ на востоке мухафазы.

Так за пару недель легендарная штурмовая бригада «Тигры» под командованием генерала Сухейля аль-Хасана освободила более 10 населенных пунктов от ИГИЛ.

Отдел пропаганды Сил Национальной обороны обнародовал видеоролик с нарезкой боев в этом районе. На 2:17 в кадр попадает военный вертолет, парящий над полем сражения. В нем не кто иной, как сам «Тигр» — Сухейль аль-Хасан, командующий своими закаленными в боях бойцами.

Tiger Force считаются самым элитным штурмовым подразделением САА, они щедро снабжены новейшей военной техникой, включая российские танки Т-90. В то же время Республиканская гвардия САА считается сильнейшей оборонительной силой Армии Сирии, как правило, перед ней ставят соответствующие задачи.

Наступление на оплот ИГИЛ в Алеппо

Сейчас войска быстро приближаются к оплоту ИГИЛ — городу Дейр Хафер и ставят боевиков на грань изгнания из восточной сельской местности Алеппо.

Следует отметить, что продолжающееся изгнание террористической группировки в этом регионе не могло произойти без других игроков, атакующих силы ИГИЛ.

В то время как Армия Сирии продвигается к Дейр Хафер, турецкие вооруженные силы и союзные им боевики штурмуют один из последних оплотов бандформирования — район Аль-Баб.

После того как Аль-Баб и Дейр Хафер будут свободны от ИГИЛ, правительственные войска направятся к городу Аль-Хафса, который является штабом террористической группы в восточном Алеппо, передает арабское агентство AMN.

Аль-Хафса также имеет стратегическое значение из-за его расположения вблизи канала Аль-Джир, именно эта важная область была на днях затоплена боевиками в первый раз в течение почти 4 лет.

Причина затопления канала и местных деревень на равнине Дейр Хафер обусловлена быстрым движением Сирийской Арабской армии в этом районе. Таким образом бандиты пытаются замедлить скорость наступления САА вглубь их обороны.

Это может задержать армейцев лишь на несколько дней, но террористы пытаются выиграть время для перегруппировки.

Главарям ИГИЛ* нужно перегруппироваться перед окончанием зимней кампании, потому что с началом весны террористы ожидают еще более интенсивных атак со стороны Сирийской Арабской армии.

Обновлено: «Тигры» и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из новых городков в пр. Алеппо

Во вторник Сирийская армия и спецназ «Тигры» освободили от ИГИЛ новые поселки в восточной части Алеппо.

Сирийская армия во главе с Tiger Force в результате молниеносного удара освободила городок Расм Армеля аль-Имам в утренние часы и вслед за ним небольшой поселок Мааза.

ВКС РФ продолжат оказывать активную помощь армейцам, поддерживая атаки бойцов генерала Сухейля Аль-Хассана, который часто вызывает российскую авиацию для ударов по отступающим террористам.

Ряд боевиков были убиты ударами ВКС и САА в этих населенных пунктах.

Маазу иногда называют Тайяр Хамада, он расположен примерно в 1,5 км к северу от РАСМ Армеля аль-Имам. Эти успехи правительственных войск нацелены не только на окружение крепости ИГИЛ Дейр Хафер, но и на препятствование наступлению турецкой армии и боевиков «Щита Евфрата» вглубь провинции Алеппо.

В настоящее время элитные бойцы САА «Тигры» намереваются штурмовать другие близлежащие поселки, чтобы в конечном итоге достичь реки Евфрат, расположенной на расстоянии около 35 километров дальше на восток.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.