Техника как гробы: каратель ВСУ облучился от танков и сбежал в ЛНР

Информационное агентство News Front опубликовало интервью с бывшим бойцом украинской армии, который сбежал в ЛНР и сейчас находится на лечении в одной из больниц республики. По словам недавнего военнослужащего ВСУ, он мог получить радиоактивное облучение, так как служил на старой военной технике.

«Техника в войска приходит либо с кладбища, либо с консервации. Кладбищем может быть и Чернобыль. 70–80% машин в армии вышло из строя. Техника на один бой, как гробы. В любой момент любая деталь может выйти из строя», – рассказал бывший военнослужащий ВСУ Олег Попов.

По его словам, во многих бронемашинах нет раций и водители с наводчиками вручную договариваются о взаимодействии во время боя, надеясь на то, что им повезет. После нескольких месяцев службы на такой машине у Попова резко ухудшилось самочувствие, и он сбежал в ЛНР. Сейчас он проходит обследование в медицинском учреждении.

«У меня ухудшилось состояние: по непонятным причинам болела голова, появилась тошнота», – сообщил сбежавший боец.

Лечащий врач мужчины сообщила изданию, что у Попова выявлены патологии желудочно-кишечного тракта и нервной системы, а также приобретенная патология печени. Кроме того, у бывшего украинского военнослужащего обнаружены изменения в анализе крови.

Сообщения о том, что в зоне боевых действий Украина использует списанную технику из чернобыльских могильников, поступают давно. В конце января в Донбассе возобновились активные боевые действия, ВСУ попытались предпринять наступление на Донецк.