У НАТО такого нет: Владимиру Путину показали взвод будущего. Он был приятно удивлен

21.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи У НАТО такого нет: Владимиру Путину показали взвод будущего. Он был приятно удивлен отключены

У НАТО такого нет: Владимиру Путину показали взвод будущего. Он был приятно удивлен

Президент России Владимир Путин посетил концерн «Калашников», где ему показали новые образцы оружия и обмундирования для российских военных. Особенно Владимира Путина поразило оснащение отдельного подразделения Вооруженных Сил РФ.

«...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! У Русского народа - ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем!»


И.В.Сталин

 

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