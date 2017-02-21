Убийство Виталия Чуркина: За два месяца погибли ШЕСТЬ российских дипломатов

На фоне беспрецедентной информационной войны России и стран Запада, череда смертей российских дипломатов выглядит весьма настораживающе.
Внезапная кончина постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина стала шоком и невосполнимой потерей как для российской дипломатии, так и для всей России в целом.
Сейчас о смерти Виталия Чуркина говорят не только в России, но и во всём мире, так как это была фигура, без преувеличения, мирового значения. Говорят много, говорят разное, говорят эмоционально.
Не хотелось бы сейчас навязывать какие-либо конспирологические теории, но давайте всё же подведём некий итог за последние два месяца, который, лично меня, реально настораживает:
Итак, 19 декабря прошлого года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Ему было 62 года. На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства. Он покончил с собой. 27 декабря в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства, Романа Скрыльникова. Тело нашли в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Три смерти, таким образом, случились всего за неделю.
В нынешнем году пугающая тенденция продолжилась. 9 января в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, болезнь сердца). 14 января в Йемене, как сообщили СМИ, был застрелен посол России. В МИДе, впрочем, информацию опровергли. Но когда 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, это было уже очевидным фактом. Интересно, что причиной смерти стала "непродолжительная болезнь". Послу было 67 лет. И вот теперь внезапная смерть Чуркина...
Подведем итог. Из семи сообщений о гибели российских дипломатов за последние два месяца одно было опровергнуто МИДом. В других случаях факт смерти подтвержден. Два человека были застрелены, один покончил с собой. Еще трое (включая Чуркина) внезапно умерли. Причем, точных причин так и не было названо.
Ну как, пугающая тенденция?
Артём Трофимов
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20.02.2017 Политическое убийство Виталия Чуркина
Убийство нашего постпреда это месть глобалистов России и лично Владимиру Путину за проигрыш кандидата глобалистов Хилари Клинтон на выборах в США 9.11.2016, а так же за мирное трёхстороннее мирное урегулирование в Сирии.
У глобалистов сектанское мышление, они придают огромное значение нумерологии, каббале и другим оккультным дисциплинам. Очень тчеславны и потому оставляют "визитные карточки" на месте убийств и провакаций. Для того, чтобы любой человек внимательно наблюдающий за ходом событий мог "вычислить" их воздействие по косвенным уликам но не имел прямых доказательств.
Политические убийства наших дипломатов носят систематический характер:
19.12.2016 в Турции был демонстративно убит посол России Андрей Карлов. Фигурируют цифры 911. День проигрыша Клинтон и триумфа Трампа.
09.01.2017 в Афинах был убит консул России Андрей Маланин. Аналогичная ситуация, повторения убийства в "юбилей", как "подарок" России.
26.01.2017 в Индии был убит посол Александр Кадакин. Убийство произошло в праздник национальный день республики как "подарок", что является элементом "почерка" мирового правительства. Кроме того было приурочено к другому "юбилею" диверсии на Ту-154, который 25.12.2016, как, в том числе, "подарок" на Рождество был взорван рядом с Сочи.
19.01.2017 года была совершена неудачная провокация против телеканала RT с участием Фейсбука, Твиттера и Ютуба с целью заблокировать вещание телеканала. Одновременно в Испании арестован программист из России в рамках дела о кибератаках на выборы США. Даже не верящие в "теории заговора" политики отметили, что подобные действия не могут быть "случайным стечением обстоятельств".
19.02.2017 В ответ на удар глобалистов против РТ. Владимир Путин, Россия презнала документы, паспорта ДНР и ЛНР. Очень важное событие, которые является логическим ответом на референдум о независимости ДНР и ЛНР проведённого 11 мая 2014 года. Ударом по преступному режиму Петра Порошенко, плотно контролируемому кланом Ротшильдов.
И вот мы видим подлый ответ глобалистов - сионистов. На следующий день после признания мы получаем "ответный удар". Убийство Виталия Чуркина. ОДНОВРЕМЕННО, МЕСЯЦ НАЗАД 20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность Президента США! Месть глобалистов ОЧЕВИДНА.
Виталий Иванович скончался от сердечного приступа, который элементарно можно устроить в наше время. Характерной особенностью является то, что сегодня у него был бы "юбилей, праздник". Кроме того, в "довесок" к подлому убийству вчера были подорваны на мине в Сирии наши военные. Четверо погибли, за жизни остальных наши медики борятся.
Россия жестоко ответит за гибель наших дипломатов Мировому Правительству, и лично заказчикам этих преступлений, они известны. Пусть готовятся.
РуАН
Петр АКОПОВ, обозреватель газеты ВЗГЛЯД: Смерть посла на своем посту очень редкая вещь. А у нас так получилось, что за два месяца уже третий посол. За день до своего 65-летия. Источник
Роман САПОНКОВ, военный корреспондент: У российского дипкорпуса в последнее время потеря за потерей. Карлов – 19 декабря, Ступишин – 22 декабря, Кадакин – 26 января, Чуркин – 20 февраля. Источник
Сергей ЗЕЛЕНИН, блогер: Вообще смерть Чуркина в такой момент очень для нас чувствительна. Даже если он умер действительно в силу естественных причин (работа у него всё же была нервная и на износ – около 11 лет он там работал) – это большой удар по нам и большой урон.
Нельзя также и исключать версию с убийством – как месть со стороны всей это глобалистской сволочи.
В любом случае, это очень для нас сейчас тяжело, поскольку реально нужно искать ему замену. Как раз в тот момент, когда нам важно хоть как-то строить по-новому отношения с США. Источник
Рамиль ЗАМДЫХАНОВ, журналист: Смерть Виталия Чуркина вызвала очередное ликование «на той стороне». Но можно ли ожидать иного от примитивных сообществ? «Враг умер. Давайте танцевать. Зовите шамана» Источник
Алексей ЯРОШЕВСКИЙ, корреспондент RT: «Ровно две недели тому назад, 7 февраля, я общался с Виталием Ивановичем Чуркиным в Нью-Йорке. Я поехал на интервью с ним. Интервью было огромное. У нас была договорённость на 5-6 вопросов. В итоге я задал вопросов 20. Интервью длилось больше получаса. Мы затронули все темы внешней политики, какие только можно: отношение с Ираном, Трамп, Украина, Сирия, Йемен», — заявил он. Ярошевский подчеркнул, что было невозможно догадаться о возможных проблемах со здоровьем у Чуркина. Источник
Александр НАГОРНЫЙ – политолог, заместитель главного редактора газеты ЗАВТРА, исполнительный секретарь Изборского клуба. Беседует Иван Вишневский: