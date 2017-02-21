Убийство Виталия Чуркина: За два месяца погибли ШЕСТЬ российских дипломатов

На фоне беспрецедентной информационной войны России и стран Запада, череда смертей российских дипломатов выглядит весьма настораживающе.

Внезапная кончина постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина стала шоком и невосполнимой потерей как для российской дипломатии, так и для всей России в целом.



Сейчас о смерти Виталия Чуркина говорят не только в России, но и во всём мире, так как это была фигура, без преувеличения, мирового значения. Говорят много, говорят разное, говорят эмоционально.



Не хотелось бы сейчас навязывать какие-либо конспирологические теории, но давайте всё же подведём некий итог за последние два месяца, который, лично меня, реально настораживает:



Итак, 19 декабря прошлого года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Ему было 62 года. На следующий день в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства. Он покончил с собой. 27 декабря в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства, Романа Скрыльникова. Тело нашли в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Три смерти, таким образом, случились всего за неделю.



В нынешнем году пугающая тенденция продолжилась. 9 января в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, болезнь сердца). 14 января в Йемене, как сообщили СМИ, был застрелен посол России. В МИДе, впрочем, информацию опровергли. Но когда 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин, это было уже очевидным фактом. Интересно, что причиной смерти стала "непродолжительная болезнь". Послу было 67 лет. И вот теперь внезапная смерть Чуркина...



Подведем итог. Из семи сообщений о гибели российских дипломатов за последние два месяца одно было опровергнуто МИДом. В других случаях факт смерти подтвержден. Два человека были застрелены, один покончил с собой. Еще трое (включая Чуркина) внезапно умерли. Причем, точных причин так и не было названо.



Ну как, пугающая тенденция?

Артём Трофимов

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20.02.2017 Политическое убийство Виталия Чуркина

Убийство нашего постпреда это месть глобалистов России и лично Владимиру Путину за проигрыш кандидата глобалистов Хилари Клинтон на выборах в США 9.11.2016, а так же за мирное трёхстороннее мирное урегулирование в Сирии.

У глобалистов сектанское мышление, они придают огромное значение нумерологии, каббале и другим оккультным дисциплинам. Очень тчеславны и потому оставляют "визитные карточки" на месте убийств и провакаций. Для того, чтобы любой человек внимательно наблюдающий за ходом событий мог "вычислить" их воздействие по косвенным уликам но не имел прямых доказательств.

Политические убийства наших дипломатов носят систематический характер:

19.12.2016 в Турции был демонстративно убит посол России Андрей Карлов. Фигурируют цифры 911. День проигрыша Клинтон и триумфа Трампа.

09.01.2017 в Афинах был убит консул России Андрей Маланин. Аналогичная ситуация, повторения убийства в "юбилей", как "подарок" России.

26.01.2017 в Индии был убит посол Александр Кадакин. Убийство произошло в праздник национальный день республики как "подарок", что является элементом "почерка" мирового правительства. Кроме того было приурочено к другому "юбилею" диверсии на Ту-154, который 25.12.2016, как, в том числе, "подарок" на Рождество был взорван рядом с Сочи.

19.01.2017 года была совершена неудачная провокация против телеканала RT с участием Фейсбука, Твиттера и Ютуба с целью заблокировать вещание телеканала. Одновременно в Испании арестован программист из России в рамках дела о кибератаках на выборы США. Даже не верящие в "теории заговора" политики отметили, что подобные действия не могут быть "случайным стечением обстоятельств".

19.02.2017 В ответ на удар глобалистов против РТ. Владимир Путин, Россия презнала документы, паспорта ДНР и ЛНР. Очень важное событие, которые является логическим ответом на референдум о независимости ДНР и ЛНР проведённого 11 мая 2014 года. Ударом по преступному режиму Петра Порошенко, плотно контролируемому кланом Ротшильдов.

И вот мы видим подлый ответ глобалистов - сионистов. На следующий день после признания мы получаем "ответный удар". Убийство Виталия Чуркина. ОДНОВРЕМЕННО, МЕСЯЦ НАЗАД 20.01.2017 Дональд Трамп вступил в должность Президента США! Месть глобалистов ОЧЕВИДНА.

Виталий Иванович скончался от сердечного приступа, который элементарно можно устроить в наше время. Характерной особенностью является то, что сегодня у него был бы "юбилей, праздник". Кроме того, в "довесок" к подлому убийству вчера были подорваны на мине в Сирии наши военные. Четверо погибли, за жизни остальных наши медики борятся.

Россия жестоко ответит за гибель наших дипломатов Мировому Правительству, и лично заказчикам этих преступлений, они известны. Пусть готовятся.

РуАН