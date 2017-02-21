Увидеть, понять, принять

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Однако житейская мудрость делает поправку: конечно, ещё лучше и увидеть, и услышать. Причём не единожды. Особенно данный постулат применим к процессу обучения.

Однажды в Хакасии

Кураторы федеральной программы «Ты — предприниматель», действующей в нашей республике с 2015 года, стараются делать ставку не только на теорию, но и на практику. Людей, преимущественно молодых, обучают азам создания и ведения собственного дела, работе с налоговой и другой отчётностью. Кроме того, организуют и проводят для них обучающие, обзорные экскурсии на частные предприятия среднего и малого бизнеса, занимающиеся всем, чем только можно и что приносит ощутимую выгоду — от разработки и внедрения высокотехнологичных систем до ведения собственного агробизнеса.

На днях группа участников вышеназванной программы посетила крестьянско-фермерское хозяйство Александра Позднякова, расположенное в Алтайском районе, недалеко от села Краснополье. Группа состояла из молодых начинающих предпринимателей и студентов сельхозколледжа — будущих ветеринаров. С ними в поездку отправился и корреспондент «Хакасии».

Для постоянных читателей нашей газеты Александр Поздняков в особом представлении не нуждается. Мы уже писали о нём и его хозяйстве, поэтому сегодня дадим лишь небольшую справку.

Итак, как рассказал сам Александр Поздняков, по первому, основному образованию он — инженер, а по призванию — предприниматель. Бизнесом начал заниматься в «нулевых» в Абакане, достиг в этом определённых успехов. Живя и работая в столице республики, даже не помышлял о занятии сельским хозяйством. В 2005 году решил построить загородный дом, завести десяток лошадей «для души и отдыха от городской суеты». Начал с нуля, с фундамента в чистом поле, а в итоге вместо дома вышла настоящая ферма, которая с тех пор только разрастается и модернизируется. Сегодня КФХ Позднякова — одно из успешнейших в Хакасии. Здесь на постое около 200 лошадей, 3,5 тысячи овец, десятки коз, коров. Даже экзотические для наших мест тувинские яки и монгольский гобийский верблюд. Само собой, есть и помещения для содержания сельскохозяйственных животных, и различная сельхозтехника.

Фермеру в его деле помогает вся его семья и нанятые рабочие. Кроме животноводства Александр Поздняков занимается растениеводством (выращивает многолетние травы, овёс, гречку, пшеницу) и бортничеством. И, что важнее всего прочего, только это хозяйство единственное в Сибири имеет статус племенного по знаменитой на весь мир российской романовской породе овец.

О целях программы «Ты — предприниматель» и поездки на ферму Поздняковых рассказала руководитель департамента молодёжной политики министерства экономики Хакасии Татьяна Карташова:

— Программа была создана в первую очередь с целью популяризации предпринимательства в молодёжной среде. Но это также и сопровождение молодых предпринимателей, содействие в разработке конкретных бизнес-планов. В рамках программы в 2015 году было обучено и подготовлено для ведения собственного дела более 300 жителей республики, в 2016-м — 190. Она работала в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Аскизском районе. Многие из её участников получили государственную поддержку либо в родном муниципальном образовании в размере 300 тысяч рублей, либо по республиканской программе для начинающих предпринимателей в размере 500 тысяч. Кроме деловых, обучающих программ мы организуем для начинающих предпринимателей и экскурсии на действующие предприятия. Наши группы уже побывали в одном из кондитерских цехов Абакана, в тепличном комплексе «Вознесенский», в ООО «Бирюса» в Алтайском районе и в Аскизском районе — в хозяйстве Миндибековых.

Поколение младое, любознательное

Экскурсию по своим владениям для участников поездки проводил сам Александр Поздняков. Не торопясь, обстоятельно рассказывал, показывал, отвечал на многочисленные вопросы. Надо сказать, что глаза некоторых экскурсантов при этом горели неподдельным интересом. Было заметно, что молодых ребят по-настоящему «цепляет» сельскохозяйственная тематика, основательный, деловой подход к ведению агробизнеса, способного приносить неплохой доход и одновременно доставлять его владельцу обычную человеческую радость от работы и жизни на родной земле.

Александр Поздняков, как оказалось, всегда готов поделиться своим опытом с увлечённой молодёжью:

— В этом году я заключил договоры о сотрудничестве с учреждениями высшего и среднего специального образования республики, и теперь молодые люди в моё хозяйство наведываются часто. Лично я этому рад, ведь кто-то из них наверняка действительно заинтересуется фермерством и, если захочет, получит практику деятельности в сельскохозяйственной отрасли. А дальше, возможно, это станет и делом всей жизни.

Сам Александр тоже часто ездит по стране, посещает наиболее успешные, крупные сельхозпредприятия в Ярославской и Нижегородской областях, в Ужурском районе Красноярского края.

— Это хозяйства, — уточняет он, — которым удалось не просто сохраниться в непростое для АПК постперестроечное время, но и существенно прирасти. Там, я вас уверяю, есть что посмотреть и чему поучиться и в технологии обработки земли, и в технологии производства молока, разведения скота. В свою очередь, мне тоже интересно передавать полученный опыт нашей молодёжи, начинающим фермерам.

Один из таких участвовал в экскурсии на ферму Поздняковых. Он больше других участников поездки и более обстоятельно расспрашивал опытного коллегу о мельчайших подробностях его деятельности: сколько он платит за электроэнергию, использует ли электронную изгородь для выпаса животных, по какой технологии осуществляет подкормку последних в зимний период? Выяснилось, что этот молодой человек живёт в посёлке Цветногорск Боградского района. Игорь Антип с недавних пор тоже занимается разведением овец. Получил 1,5 миллиона руб­лей в виде гранта от министерства сельского хозяйства и продовольствия Хакасии на развитие дела. Сейчас он собирается расширять хозяйство, но это требует новых знаний, поэтому фермер проходит обучение по программе «Ты — предприниматель».

— Про хозяйство Поздняковых я много слышал и читал в прессе. Хотел побывать здесь, лично познакомиться и пообщаться с руководителем, — сказал начинающий овцевод. — Надеюсь ещё когда-нибудь приехать сюда, поучиться грамотному ведению хозяйства.

Инициатива плюс госпомощь

Надо признать: познавательные экскурсии для молодых людей на успешные сельхозпредприятия республики — дело хорошее, нужное. Возрождающемуся селу требуются и грамотные специалисты, и предприимчивые управленцы. Государство в этом сегодня заинтересовано как никогда, оказывая поддержку не на словах, а на деле.

Наилучший наглядный тому пример — КФХ Поздняковых. В 2008 году это хозяйство вошло в программу развития АПК Хакасии. Александр Поздняков постоянно старается участвовать в различных госпрограммах поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. В 2016 году его хозяйство вошло в программу «Семейная ферма», благодаря чему удалось произвести реконструкцию овчарни, построить цех стрижки и переработки шерсти, приобрести контрольно-сортировочный комплекс. Проверки выделенных этому хозяйству государственных грантов всегда показывают только одно: средства потрачены грамотно и рачительно, так, как изначально и предполагалось.

Для справки

По данным минсельхоза республики, всего на поддержку начинающих фермеров за 2012 — 2016 годы в Хакасии направлено грантов в размере 316 миллионов 249 тысяч рублей. Из них 241 миллион 249 тысяч рублей — средства федерального бюджета и 75 миллионов — республиканского.

Участниками этой программы за тот же период стали 211 начинающих фермеров. Основные направления деятельности: овцеводство, мясное и молочное животноводство, растениеводство и овощеводство.

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