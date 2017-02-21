Ужин для генерала

В выборе основного блюда к «тематическому» праздничному столу у каждого свои резоны. Одни всегда готовят нечто традиционное — то, что все или не все, а именно он/она, любят, другие склонны экспериментировать и удивлять. Но!..

Но в любом случае праздничным этот самый стол делают не мясо по-генеральски или фирменные отбивные, а в большей степени такие «мелочи», как салат, скатерть и десерт.

Исповедуя принцип «не количеством, а качеством», смею утверждать, что на пути к сердцу мужчины через желудок внимания требует буквально всё. Возьмём, к примеру, банальную (но от этого не менее любимую) селёдку в её самой известной ипостаси «Под шубой». Если в магазине вы выбрали не крупный, с белым брюшком и отливающей синевой спинкой, дивно пахнущий и абсолютно неповреждённый экземпляр, а нечто другое, можете, как говорит одна моя знакомая, «даже не затеваться». Дальше, конечно, придётся хлопотать и пачкать ручки, но принять эту неизбежность придётся.

Что касается овощей, мне нравится вкус сваренных на пару, но хочется попробовать и с запечёнными в духовке. По утверждению знатоков, делается это так: духовку разогревают до 190 — 200 градусов, вымытые, но неочищенные овощи заворачивают в фольгу, свёрток кладут в форму и запекают 40 — 50 минут до мягкости.

Теперь тонкости нарезки овощей. Да-да, именно нарезки. Попробуйте не натереть, а нарезать свёклу, морковку и картошку, причём мелко-мелко (это, кстати, гораздо проще, чем, например, средне). Лук, тоже мелко нарезанный, стоит обдать крутым кипятком, от этого уйдёт лишняя горечь.

Ну и майонез. Даже если вы покупаете без ГМО, красителей и консервантов, он никогда не сравнится с тем, что вы можете приготовить сами. И в этом принципиальном вопросе вас сможет извинить только отсутствие блендера. Никакие отговорки и оправдания счастливых обладателей этого кухонного гаджета к рассмотрению не принимаются. Возьмите свежее яйцо, 200 миллилитров любого растительного масла (это основа майонеза) и высокую ёмкость. Я использую стакан, который продавался вместе с блендером. В одних рецептах советуют вначале сбить яйцо с горчицей и другими добавками (лимонный сок, соль, сахар, перец), если вы планируете всё это использовать; в других — ввести их после того, как два основных ингредиента станут единым целым. Общий момент: вливать растительное масло нужно тонкой струйкой и небольшими порциями. И ещё: соотношение ингредиентов в соусе можно менять в угоду собственным вкусам.

В общем, всё дело в подходе. Хотя любую идею можно загубить бездарным претворением в жизнь. Нечто подобное и произошло с тортом «Муравейник». Сегодня практически в любой абаканской кондитерской можно купить пирожное со схожим названием. Не хочу стричь всех под одну гребёнку, но у вышеназванных изделий, как правило, лишь два достоинства: сладко и сытно.

Свой рецепт «Муравейника» я получила от свекрови в застойные 90-е. Маргарин нужно было растопить, добавить молоко, сахар, соль, соду и муку. Тесто замесить и убрать на пару часов в холодильник. Затем пропустить его через мясорубку, рассыпать по противню и испечь. До золотистого цвета. Какое-то время я всё так и делала. Но теперь вместо маргарина использую сливочное масло, а сахара не кладу вовсе. Для крема сгущёнку обязательно варю, а не покупаю готовую. Когда остынет, смешиваю её со сливочным маслом, орехами и мёдом. Затем соединяем испечённое с кремом, полученную массу выкладываем на блюдо и придаём ей форму муравейника. Сверху можно посыпать тёртым или полить растопленным шоколадом, и как минимум на ночь — в холодильник.

Оба блюда — и салат, и десерт — хороши ещё и тем, что их можно, вернее, даже нужно приготовить заранее, накануне трапезы. А значит, будет время спокойно, без спешки и суеты заняться основным блюдом, подумать о сервировке (та самая скатерть!) и о себе. Ведь генерал без генеральши — это даже как-то странно.



* * *

Торт «Муравейник»

Для теста:

200 г масла (маргарина)

1/4 стакана молока

1/4 стакана сахара (необязательно)

3 щепотки соли

1/2 чайной ложки соды (погасить уксусом)

3 стакана муки



Для крема:

1 банка сгущёнки

100 г сливочного масла

1/2 стакана орехов

1 столовая ложка мёда



Сельдь под шубой

2 варёные свёклы

3 варёные картофелины

3 варёные моркови

230 г филе сельди

1 кисло-сладкое яблоко

1 луковица

2 сваренных вкрутую яйца

200 г майонеза

Желательно взять прозрачный салатник. На его дно положите лук, далее сельдь, картофель, морковку, свёклу, последним — яблоко. Каждый слой промазывается майонезом. Салатник накрываем пищевой плёнкой и ставим в холодильник. Перед подачей посыпаем натёртым яйцом.

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