В Абакане директора управляющей компании оштрафовали на сто тысяч рублей

Директор ООО «СантехИнжиниринг» Юрий Горшков привлечен мировым судом города Абакана к административной ответственности за неисполнение предписаний государственной жилищной инспекции Хакасии.

Осенью 2016 года были проверены дома по ул. Советская, 167 и ул. Торговая, 8. Были обнаружены нарушения. Касались они текущего ремонта подъездов, кровли, очистки и дезинфекции подвальных помещений и другого. Управляющая компания получила два предписания, однако они не были исполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба госжилинспекции. По итогам повторной проверки составлены протоколы об административном правонарушении. Сейчас в суде находятся материалы о лишении ООО «СантехИнжиниринг» лицензии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







