В Абакане директора управляющей компании оштрафовали на сто тысяч рублей

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Директор ООО «СантехИнжиниринг» Юрий Горшков привлечен мировым судом города Абакана к административной ответственности за неисполнение предписаний государственной жилищной инспекции Хакасии.

 

 

Осенью 2016 года  были проверены дома по  ул. Советская, 167 и ул. Торговая, 8.   Были обнаружены нарушения. Касались они текущего ремонта подъездов, кровли, очистки и дезинфекции подвальных помещений и другого. Управляющая компания получила два предписания, однако они не были исполнены в полном объеме, сообщает пресс-служба госжилинспекции. По итогам повторной проверки составлены протоколы об административном правонарушении.  Сейчас в суде находятся материалы о лишении  ООО «СантехИнжиниринг» лицензии.

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