В Абакане юные художники выставят более 200 картин

Открытие XVI городской выставки-конкурса детского рисунка «Золотая кисточка» пройдёт в выставочном зале «Чылтыс» 28 февраля в 14:00.

Оценить работы воспитанников общеобразовательных и художественных школ, школ искусств, художественных студий и кружков Абакана можно будет до 17 марта. В течение месяца на выставке поработает и жюри. Комиссии предстоит оценить более 200 рисунков, сделанных ребятами в возрасте от шести до 18 лет. Имена победителей озвучат на закрытии выставки. Организаторы «Золотой кисточки» отмечают, что в детских рисунках проявляется творческий, самостоятельный взгляд на мир. Юные художники создают яркие и убедительные образы, осмысленно отражают события. В работах раскрываются представления школьников о родном городе, любимой стране, мировых цивилизациях, истории, друзьях и мечтах, сообщили в абаканской картинной галерее.

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