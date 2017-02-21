В Черногорске двое мошенников умыкнули деньги у прохожего

Потерпевший лишился пяти тысяч рублей. А всё потому, что позарился на чужой кошелёк...

О том, что его обобрали мошенники в районе улицы Советская, мужчина заявил в дежурную часть. Схема, по которой действовали двое аферистов, оказалась проста. Заявитель идёт по улице. Впереди него – мошенник, который роняет кошелёк и ходит. В этот момент к потерпевшему подходит сообщник мошенника и, поднимая кошелёк, предлагает поделить найденные деньги. В момент дележа возвращается мнимый потерпевший, со словами: «Да это же мой кошелёк! Возвращайте деньги». В итоге, пользуясь смятением потерпевшего, у него из кошелька исчезли не только чужие, но и свои пять тысяч. В совершении указанного преступления подозреваются двое мужчин на вид около 30 лет, среднего телосложения, один из них был одет в шапку-ушанку. Полиция Черногорска просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении или о лицах, его совершивших, обратиться в дежурную часть ОМВД России по г. Черногорску по телефонам: 8 (39031) 6-23-22, 6-23-02, или «02».

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