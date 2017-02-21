В ДНР и ЛНР привезли первую в этом году партию гуманитарной помощи из России

Это уже 60-я по счету колонна. Машины были отправлены из Донского спасательного центра и утром пересекли границу, проверка проходила на двух пунктах пропуска в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины.

В ДНР и ЛНР доставили 300 тонн грузов, в основном это детское питание. Часть наборов, куда входят соки, пюре, каши, уже успели даже раздать мамам. По их словам, такая поддержка очень выручает семьи с детьми.

Между тем, в обеих самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР начала действовать гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. Как рассказали сегодня в ходе пресс-конференции, ее главное направление - адресная помощь соотечественникам, проживающим на подконтрольных украинским властям территориях.

«Основными целями программы являются поддержка и помощь социально незащищенных слоев населения. Она включает в себя насколько направлений, это и оказание медицинских услуг, и образовательные услуги. Есть блоки, которые посвящены культуре, образованию, спортивным мероприятиям с участием жителей Донбаса», - отметила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Программы наши две братские республики выписывались параллельно, мы параллельно работали, изучали возможности. В Донецке, Луганске были открыты современные центры, несмотря на боевые действия они были восстановлены и дальше оснащаются современным оборудованием», - сообщил и.о. 1-го зампредседателя совета министров ЛНР Александр Дробот.