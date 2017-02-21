В Литве полиция утихомирила натовских «защитников» электрошокерами

21.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Литве полиция утихомирила натовских «защитников» электрошокерами

Пятеро нетрезвых чешских военнослужащих НАТО в ночь на понедельник подрались с сотрудниками полиции литовского города Клайпеды, передает информационный портал baltnews.lt со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

По данным издания, в ходе инцидента, произошедшего у одного из ночных клубов города, пьяные чехи отказались подчиняться требованиям полиции и оказали физическое сопротивление. Полицейские были вынуждены применить электрошокеры, чтобы утихомирить агрессивно настроенных солдат.

Судьбу провинившихся солдат должно решить чешское командование.

Чешские бойцы НАТО прибыли в Литву в конце января этого года для участия в совместных учениях по защите и обороне побережья страны от морского десанта условного противника.

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