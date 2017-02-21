В Москве заявили о возможном появлении в Донбассе «более серьезных» добровольцев и вооружений

21.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Москве заявили о возможном появлении в Донбассе «более серьезных» добровольцев и вооружений

Россия может еще до признания ЛНР/ДНР оказать республикам масштабную военно-техническую помощь.

Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов. По его словам, признание документов, выданных в республиках, — это далеко не последний шаг РФ.

«Россия, на мой взгляд, до признания, вполне способна оказать республикам военную помощь и сделать это достаточно открыто, в тех размерах, которые будут необходимы для обеспечения суверенитета республик. Я имею в виду те системы вооружений, которых, естественно, в республиках не может быть, потому что там нет российской военной помощи. Кроме того, действительно могут накаркать, и там могут появиться какие-нибудь российские добровольцы и в большом количестве, уже более серьезные добровольцы, чем те, которые там сейчас есть. Еще много есть вещей, которые могут произойти», — предупредил Никонов. 

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