В нашем полку прибыло

23 февраля до недавнего времени в Хакасии главные поздравления принимали военнослужащие Абаканского гарнизона. Но с 2014 года к ним добавились студенты военной кафедры Хакасского технического института — филиала СФУ.

Изначально обучение проводилось в порядке эксперимента. А 25 января нынешнего года военная кафедра ХТИ открыта официально.

— Было подписано распоряжение правительства о создании факультета военного обучения в Красноярском военно-инженерном институте СФУ. И на базе этого факультета официально открыты кафедры в Абакане и Красноярске, — объяснил исполняющий обязанности начальника военной кафедры ХТИ — филиала СФУ Максим Анакин.

Сначала в ХТИ готовили только солдат и сержантов запаса по военно-учётным специальностям «пулемётная» и «стрелковая» для Сухопутных войск. После создания факультета военного обучения на военной кафедре ХТИ дополнительно стали обучать на офицеров запаса. В этом году набрали первую десятку на специальность «радиоэлектронная борьба».

В прошлом году состоялся первый выпуск военной кафедры Хакасского технического института. 57 выпускников получили военные билеты солдат запаса.

— Когда мы начали продвигать инициативу открытия кафедры, одной из наших целей было сохранить в Хакасии инженеров и специалистов технического профиля, которым не пришлось бы уезжать для прохождения воинской службы, что крайне важно для развития региона, — сказал глава Хакасии Виктор Зимин на открытии военной кафедры в ХТИ.

Сейчас на военной кафедре по программе солдат запаса

обучаются 59 студентов, по программе сержантов запаса — 20. 36 будущих солдат запаса уже отучились и ждут военных сборов. По окончании обучения солдаты и офицеры могут служить в воинских частях, дислоцированных в Хакасии.

— У нас шесть учебных классов. Класс истории с музеем военной кафедры, класс тактики с ландшафтным макетом республики, сделанным студентами. Есть компьютерный класс. Создан класс радиационной, химической и биологической защиты, где размещены приборы, стоящие на вооружении в воинских частях. В классе огневой подготовки находится электронный тир, — рассказал Максим Анакин. — Есть класс связи с современными радиостанциями. Для практических занятий используется военная техника: СПН-30, предназначенный для радиоэлектронной борьбы, и наземный радиозапросчик 1Л22, определяющий государственную принадлежность воздушных судов. Также оборудован строевой плац.

Стать студентом военной кафедры филиала СФУ не так легко. К поступающим предъявляются серьёзные требования.

— Одно из важных требований — пройти военно-врачебную комиссию и отбор при военкомате. Претенденты также сдают нормативы по физподготовке и представляют зачётку: у них не должно быть задолженностей по гражданским дисциплинам. Среди желающих поступить проводится конкурс. Берут самых достойных.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







