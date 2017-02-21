В Париже увидят хакасские сувениры

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Выставка традиционных костюмов, национальных музыкальных инструментов, игрушек и предметов быта из регионов России откроется в Российском духовно-культурном православном центре в Париже 13 марта.

 

 

Об этом со ссылкой на пресс-службу минкультуры РФ сообщает РИА Новости. Башкирия, Дагестан, Карелия, Коми, Хакасия, Чувашия, Астраханская, Липецкая и Тульская области станут участниками экспозиции "Российский сувенир". Выставка станет одним из мероприятий Года культурного туризма России и Франции 2016-2017.

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