В праздники жители Хакасии получат пенсии по графику и даже раньше

По графику пенсии доставляются с 3 по 23 числа месяца. В связи с предстоящими праздничными выходными, посвященными Дню защитника Отечества, изменений в доставке не произойдет: пенсии за февраль будут выплачены полностью 22 февраля.

Что касается праздника 8 марта, получатели пенсий 8 числа каждого месяца получат их раньше – 7 марта. Далее пенсии будут доставляться по графику. Выплата пенсий пенсионерам, выбравшим в качестве доставщика кредитную организацию, производится с 9 числа месяца, все пенсионеры получат пенсии в «свои дни» по графику, пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии. Количество пенсионеров Хакасии, получающих пенсии через кредитные организации, - 78,7 тысяч человек. Получателей пенсий через почтовые отделения – 75,6 тысяч человек.

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