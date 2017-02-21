В Сирии погибли четверо российских военнослужащих

Автомобиль с российскими военнослужащими подорвался на радиоуправляемом фугасе в Сирии, четверо погибли, двое ранены, сообщает Минобороны России.

Трагедия произошла 16 февраля. «В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Автоколонна следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомса. Военные советники из России находились в одной из машин. На пятом километре пути под их автомобилем сработал радиоуправляемый заряд.

До сих пор российские потери в личном составе в Сирии составляли 26 человек, из них три были небоевые.

Последние российские потери в Сирии были связаны с обстрелами Алеппо в начале декабря, когда под обстрел попал мобильный военный госпиталь в Алеппо. Тогда погибли две россиянки – медики Министерства обороны. Спустя два дня, 7 декабря, стало известно о гибели в Алеппо полковника Руслана Галицкого, военного советника.

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