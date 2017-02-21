В Хакасии добровольцы тушили здание из бруса

ЧП произошло в селе Новомихайловка Алтайского района.

Вчера вечером там загорелось неэксплуатируемое здание. Хозяин недвижимости на месте пожара отсутствовал. Первыми к месту происшествия прибыли добровольцы Новомихайловского сельсовета. Они-то и локализовали очаг. Однако пламя успело повредить потолочное перекрытие и обрешетку крыши на площади 18 квадратных метров. Прибывший наряд спасателей помог добровольцам завершить начатое. Предварительная причина, по которой загорелось брусовое здание, – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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