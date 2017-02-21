В Хакасии председатель дачного общества отдал два участка за взятку

В отношении 52-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа.

16 февраля председатель садоводческого некоммерческого товарищества в Усть-Абаканском районе получил от ранее незнакомого гражданина 80 тысяч рублей. Взамен председатель выдал фиктивные документы о членстве в товариществе и использовании двух участков. При этом, таких полномочий у председателя не было, а вопрос о предоставлении земли должен был решаться на общим собрании членов. Сейчас следственные органы продолжают собирать доказательства по уголовному делу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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