Владимир Путин: заслуги Чуркина трудно переоценить, он был настоящим патриотом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося постпреда при ООН Виталия Чуркина, отметив, что его заслуги трудно переоценить, он был настоящим патриотом и гражданином, твердо и последовательно отстаивал позицию России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет.

"Примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа и отца Виталия Ивановича. Его безвременный уход из жизни – тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики. И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро", — говорится в тексте соболезнований.

Путин отметил, что Чуркин был без преувеличения одним из самых видных дипломатов, "профессионал самого высокого уровня, человек глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением коллег и огромным авторитетом у зарубежных партнёров".

"Заслуги Виталия Ивановича трудно переоценить. Ему доверялись ответственные посты в центральном аппарате Министерства иностранных дел и за рубежом. Но наиболее ярко его способности проявились в период работы Постоянным представителем России при ООН. На протяжении более чем десяти лет, порой в крайне напряжённых условиях, он твёрдо и последовательно отстаивал российскую позицию по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной самоотдачи. Но как бы трудно ни приходилось, он блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений", — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Чуркин был настоящим патриотом и гражданином, а светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. С 8 апреля 2006 года занимал пост постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.