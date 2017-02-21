Все 7500 хрущёвок в Москве пойдут под снос. Пора уже

Судьбу московских пятиэтажек обсудили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Хрущевок так называемого первого поколения в городе уже практически не осталось. Снести осталось всего несколько десятков домов. Тем временем, в городе еще остаются 7,5 тысячи пятиэтажек, состояние которых мало чем отличается от уже снесенных. Столь масштабная программа потребует больших вложений. Но, как говорят в правительстве Москвы, средства будут найдены.

Уже 160 тысяч московских семей переехали в новые комфортные дома из старых хрущевок, которые были снесены. Всего город предоставил 6 миллионов квадратных метров нового жилья. И, как сегодня на встрече обсудили президент Владимир Путин и столичный мэр, очевидно, что все хрущевки проще снести, чем реконструировать или ремонтировать.

Ясно, что город должен избавиться от ветхих пятиэтажек. Капитальный ремонт в таких домах, уверены эксперты и депутаты, это выброшенные на ветер деньги. Пятиэтажки рассчитаны на 25 лет эксплуатации, но простояли уже больше полувека. К трубам и коммуникациям не подобраться, стены уже давно в дырах и трещинах, балконы просто разваливаются. Кроме того, в этих домах нет лифтов — и мамы с колясками, и пенсионеры вынуждены подниматься пешком. Нет и подвалов, маленькие подъезды. Иными словами, даже хороший капитальный ремонт не сможет исправить качество жилья в таких старых домах.

Всего в Москве остается еще около 7500 таких пятиэтажек. По оценкам, речь идет о 25 миллионах квадратных метров жилья.

До конца этого года в трех округах столицы должна завершиться программа сноса жилых домов так называемого первого периода индустриального домостроения. Хрущевки сносимых серий полностью разберут в Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном округах Москвы. Осталось разобрать еще 71 дом. В Центральном, Северном, Юго-Восточном, Южном округах Москвы и Зеленограде программа сноса уже полностью завершена.

Еще один плюс для города, если новая программа будет принята, это предполагается не просто строительство нового жилья, но и развитие инфраструктуры в кварталах, которым требуется реновация. Соответственно, будут решены вопросы с парковкой и транспортные проблемы. То есть город окажет сразу целый спектр услуг.

Понятно, что на столь масштабную программу потребуются большие ресурсы. Но, как говорят в правительстве Москвы, опыт у города накоплен большой и деньги обязательно найдут.