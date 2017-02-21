Хлеб выбрасывается тоннами и ежегодно приносит десятки миллиардов рублей убытков

Десятки миллиардов рублей убытков ежегодно несут российские производители из-за возврата непроданного хлеба. Как законодательно защитить хлебозаводы и пекарни, говорили на встрече с депутатами Госдумы.

Вопреки стереотипу, из нераспроданного хлеба пирожное «Картошка» не делают. Булки и булочки, которые магазин возвращает пекарням и заводам, как правило, оказываются на свалке. Хлебопеки из разных регионов рассказали о проблеме представителям министерств и ведомств. Предлагают свои инициативы. Говорят, главная сложность в том, что на ритейлерах нет ответственности. Им нет смысла совершенствовать систему заказов.

"Сейчас масленичная неделя мы знаем, что заказы должны быть на 30 процентов быть снижены. Потому что блины все пекут, зачем покупать батоны или булки. Блинами с удовольствием празднуем этот праздник. Но заказы остаются, которые были раньше, то есть 30 процентов придет мне возврата", — говорит Нина Болгова из ЗАО "Хлеб".

Производители так выбрасывают тонны своего товара. Экономика ежегодно теряет до 60 миллиардов рублей. Представители власти на встрече обещали законодательно защитить хлебозаводы. Ведь проблема может сказаться на продуктовой безопасности и на качестве продукта.

"Сегодня торговые сети предлагают им искусственно увеличивать сроки хранения продукции. А для того, чтобы продукция хранилась дольше, она становилась все менее живой. Только благодаря честному подходу производителей, они отказываются, чтобы появлялись наполнители, которые делают хлеб неживым", — отмечает Ирина Яровая, руководитель федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена", заместитель Председателя Госдумы РФ.

Пока качество хлеба обсуждают в высоких кабинетах, интернет-пользователи взялись за сыр. Блогер из Ульяновска Камиль Багаутдинов решил поэкспериментировать над продуктом, когда увидел, что его не клюют птицы. Молодой человек просто поджег кусочек. Оказалось, горит. Еще трещит и дымит. "Невкусный, вкус пластика, пластмассы, — говорит Багаутдинов. — Он висел целую неделю и ни одна птичка не тронула. Отрезал кусок толщиной с карандаш, и он начал гореть как спичка".

В ответ блогеру посыпались фото и видео. Правда, поджечь сыр получалось не у всех. "Проверила на горючесть весь сыр из холодильника. Не горит! В Европе делают какой-то неправильный сыр! Съедобный!" – пишет одна из последовательниц блогера. "Хотел присоединиться к флешмобу и пожечь сыр. Французский плевался, коптил, но не горел. Завонял кухню", — сообщает еще один исследователь сыра.

Ученые спешат унять интернет-разоблачителей. Натуральность сыра горением не проверить. Конечно, натуральный сыр может гореть, тем более, что органические вещества горят. Тем более сыр – жирный продукт. 45 процентов. Поджечь горелкой, или паяльной лампой не представляет труда.

А вот российские производители сыра полагают, что публикация ульяновского блогера – это фейк. Говорят, что сами не раз пробовали поджечь продукт – не горит. Даже дешевый за 200 рублей килограмм. У сыроваров есть свой способ проверить натуральность товара. "Можно купить фонарик, которым в магазине просвечивают деньги на фальшивые. Растительный жир светится под ультрафиолетом, а настоящий сыр — нет", — сообщают они.

Так или иначе, горючим сыром уже заинтересовались в Роспотребнадзоре. Там проведут лабораторную, а не огненную экспертизу.