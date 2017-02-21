Заслуженным новосибирцам вручили медали с итальянским флагом

В честь 80-летия Новосибирской области власти выпустили юбилейные награды, однако изготовители перепутали цвета на флаге.

Неразбериха случилась на стадии госзакупки. В техническом задании указали неправильную последовательность цветов на колодке. Вместо флага Новосибирской области, который представляет собой три вертикальных полосы красного, белого с узкой синей полосой и зеленого цветов, выпустили медали с флагом Италии.

Всего к юбилейным мероприятиям должны были изготовить 50 тысяч комплектов наград «80 лет Новосибирской области». 16 февраля губернатор Владимир Городецкий вручил первые медали нескольким десяткам заслуженных новосибирцев. Ошибку вовремя заметили. Сейчас выпускают медали на замену. Стоимость этих работ не превысит 10 тысяч рублей. Последующие медали для почётных жителей области будут изготовлены с корректным расположением полос, пишет Лента.ру.

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