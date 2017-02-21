Зимняя сказка

21.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Этот тополь Енисей принёс с верховий, где мела метель. Ветер был так силён, что с корнем вырвал дерево. И теперь оно, словно скульптура, взметнулось в небо над седой равниной реки. А под прибрежным снегом спрятаны поляны. Придёт время, и они запылают яркими цветами... Пока же здесь суровая красота уходящей зимы.

А вот в Вершине Тёи зима, а точнее снег, задержится. Этому радуются лыжники. Грустнее настроение обычных жителей посёлка — белым толстым одеялом прикрыло не только дачные участки, но и дома. С помощью лопат приходится копать настоящие траншеи к жилью.

Село Орджоникидзевское тоже завалено снегом. Зима нахлобучила свои шапки на крыши домов, заборы, деревья. Не усмирила она разве что речку Тёплая. Вода в ней не замерзает даже в тридцатиградусные морозы. Чарующая красота здешней сказки радует и фотографов, готовых утопать по пояс в снегу ради единственного кадра.

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