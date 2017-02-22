Абакан и Таштыпский район победили в фестивале ГТО

В Сорске прошел региональный этап первого зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В фестивале приняли участие команды из восьми сельских и пяти городских территорий республики, - всего более ста участников. Если раньше знаки присваивались только учащимся, то теперь получить значки могли получить и все остальные категории населения. Самым старшим участником одной из команд стал 79-летний гражданин. Сдача нормативов проходила по таким видам как стрельба из электронного оружия, подтягивание, прыжок в длину с места, отжимание, поднимание туловища из положения лежа, рывок гири, упражнения на гибкость, плавание и бег на лыжах. Победитель определится как в личном, так и в командном зачете. В командном зачете среди городов победителем стала абаканская команда.Среди сельских поселений наибольшее количество очков набрала сборная Таштыпского района.

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