Антимонопольщики обвиняют Усть-Абаканский райсовет в ограничении конкуренции

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Хакасское УФАС возбудило дело в отношении совета депутатов Усть-Абаканского района по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

 

 

Нарушение по мнению УФАС  выразилось « в установлении различных коэффициентов вида разрешенного использования земельных участков, повышающих стоимость аренды земельных участков, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на одном рынке оказания услуг в сфере торговли, на сельскохозяйственном рынке». Хакасское УФАС выдало совету предупреждение, но оно не было  выполнено. Рассмотрение дела назначено на 16 мартаСообщает пресс-служба Хакасского УФАС.

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