Авторы CRM системы OneBox предложили клиентам мобильные приложения под их бизнес

CRM OneBox дает компаниям индивидуальные мобильные приложения. Приложение содержит: название, логотип и услуги клиента. Работает на платформах Android и iOS. Доступно в Google Play и App Store. Интегрируется с CRM системой клиента.

Доступность приложения — разработчики самостоятельно публикуют программное обеспечение заказчика в магазинах приложений Google Play и App Store.

Клиенты и партнеры заказчика устанавливают приложение на свои мобильные устройства: смартфоны и планшеты. Через приложение они покупают, заказывают, редактируют личную информацию. В любое время ставят задачи и отправляют файлы.

Личный кабинет клиента открывается в мобильном приложении и показывает:

Логотип, название и контакты компании;

Профиль пользователя, контакты, адреса;

Историю событий. Звонки, письма, сообщения;

Товары и услуги. Просмотренные, избранные, заказанные;

Баланс, платежи, бонусы и скидки. Историю заказов.

Партнеры отслеживают статусы задач и проектов. Статусы также настраиваются индивидуально под бизнес-процессы заказчика. Контрагент редактирует данные, меняет адрес доставки без привлечения менеджеров. Чтобы сверить заказы и оплаты за выбранный период достаточно открыть личный кабинет.

По статистике Statcounter мобильные устройства в октябре 2016 года опередили ПК по использованию интернета. Мобильный маркетинг стал стратегически важным для большинства предприятий. По исследованиям Facebook в 2015 году 73% людей никогда не расстаются со своими смартфонами.

Повышение лояльности. «Клиенты могут в любую свободную минуту заглянуть в свой онлайн-кабинет. Чтобы сделать заказ, проверить статус, подсчитать свои расходы на покупки и так далее. Это удобно, а удобный сервис располагает к себе покупателей.» — утверждают разработчики в своем блоге.

PUSH-уведомления. Важные предложения будут отправляться в PUSH-сообщениях на телефон клиента. По данным localytics такие уведомления на 88% повышают вовлеченность пользователя.

Реклама для целевой аудитории. Приложение на свой телефон устанавливают, те кому интересны акции, товары и услуги компании. Можно предположить, что это исключительно целевая аудитория.

Аналитика клиентов и их интересов. Приложение передает в CRM информацию о покупателях: пол, возраст, регион, интересы и прочее. Кто какие продукты больше просматривает. Около 70% людей держат телефон при себе, в отличии от бонусных карт. С помощью приложения человек получает скидки, а CRM-система информацию об оффлайн-заказах. Это дает детальную аналитику по клиентам.

Получить мобильное приложение. Приложение доступно для пользователей CRM-системы «OneBox». Получить OneBox можно, обратившись к специалистам компании-разработчика.

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