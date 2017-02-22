Более 1500 военных пенсионеров Хакасии получают две пенсии

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности от министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, ряда других силовых ведомств, и после отставки работающие в гражданских организациях, имеют право на вторую пенсию – по линии Пенсионного фонда России.

В Хакасии таких пенсионеров – 1526. Средний размер страховой пенсии по старости данной категории пенсионеров – 2840,24 рублей. При трудоустройстве на «гражданке» бывшие военные должны застраховаться в системе пенсионного страхования и получить подтверждающее этот факт свидетельство, так называемый СНИЛС – зеленую пластиковую карточку. Все сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, периодах работы будут отражаться на индивидуальном лицевом счете. Требования к основным параметрам для назначения пенсии для бывших военных являются такими же, как и для всех остальных категорий граждан, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии. Важно: страховая пенсия по старости у военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты. Если военнослужащий после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии подлежит беззаявительному перерасчету с 1 августа ежегодно.
 

 

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