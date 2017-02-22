Дикари из Украины заблокировали документ с соболезнованиями по поводу смерти Виталия Чуркина

Страны могут воевать, ругаться и выяснять отношения, но этика дипломатической работы остается незыблемой, вернее оставалась до последнего случая.

За три года победы «революции гидности» на Украине мы уже привыкли кажется к любой дичи со стороны наших дорогих небратьев. Однако увидеть подобное хабальство на уровне Совета Безопасности ООН, это знаете ли «достижение» и тут возникает вопрос, а кто кого подтянул до своего уровня: украинская элита — кастрюлеголовую быдломассу или наоборот?

20 февраля 2017 года в СБ ООН предварительно был обсужден и единогласно одобрен документ по поводу выражения соболезнования в связи с скоропостижной смертью Виталия Чуркина. 21 февраля 2017 года этот документ должны были официально принять на заседании СБ ООН, после чего должно было быть сделано официальное заявление для прессы от СБ ООН. Это стандартная практика когда дипломаты, выражают соболезнования в связи с кончиной коллеги. Нужно учитывать, что многие из них проработали рядом с ним около десяти лет — а это солидный срок, что бы узнать человека ближе.

Страны могут воевать, ругаться и выяснять отношения, но этика дипломатической работы остается незыблемой, вернее оставалась до последнего случая. В таких случаях политические взгляды, личные отношения или неприязнь, никогда не становились препятствием для выражения соболезнования.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорилось в том документе.

21 февраля 2017 года, представитель украинской делегации, пользуясь своим временным статусом (один месяц с 01 февраля по 28 февраля 2017 года) председателя СБ ООН — заблокировал принятие этого документа.

Подобное поведение Украины (в лице её представителя) стало неприятной неожиданностью не только для остальных членов СБ ООН, но и для дипломатов других стран мира. Ведь подобное хамское поведение не просто противоречит так любимым в Киеве европейским и западным нормам, оно не укладывается в рамки человеческой морали. И вообще выглядит мерзко, с какой стороны не смотри. Это пробитое днище! Но судя по всему, работы по его углублению будут продолжаться и дальше.

Выдающийся российский дипломат, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке, всего за день, до своего 65-летия. Выражаем соболезнование родным и близким Виталия Ивановича.