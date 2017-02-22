Дикие внутренние санкции против России и «Иранские» газовые турбины для Крыма





Россия готовится закупить в Иране газовые турбины для строящихся в Крыму электростанций из-за проблем с поставками европейского оборудования, запрещенных санкциями, сказал в интервью, Сергей Чемезов. Вообще то дикая ситуация складывается на этот счет, не находите? И даже не будем "заламывать руки" от того, что мы сами не можем сделать эти турбины. Россия не производит самостоятельно газовые турбины большой мощности, производит другой ассортимент в Самаре и Рыбинске. Такое распределение происходит в общем то во всем мире. Вопрос в другом: единственный завод, выпускающий подходящее оборудование, - совместное предприятие немецкого Siemens и российских "Силовых машин", где у немецкого акционера 65 процентов. А теперь внимание: "Да, у нас есть проблемы с турбинами, поскольку Германия и некоторые европейские страны запретили поставки в Крым", - сказал Чемезов. Причем поставить турбины мы не можем даже с этого РОССИЙСКОГО предприятия.



Догадываетесь, какие предложения звучат в интернете?



Например вот такие:

- А вот теперь представьте себе зеркальную ситуацию: российская корпорация владеет контрольным пакетом немецкого предприятия и отказывается производить продукцию для какого-нибудь объекта на территории Германии, причем официально. Вывести Сименс из числа акционеров и выпнуть из России



- Зеркально ограничить Сименсу получение прибыли в других проектах



- Заменить Сименс где только можно китайскими производителями



Вот что вы предлагаете в этом случае? Понятно, что многие варианты и нам не выгодны в общем то, но смотреть, как Сименс получает тут прибыльные проекты и запрещает что то на территории нашей страны это сверх наглости! Хотя в принципе о чем я говорю, если мы только недавно обсуждали тему, что Сбербанк, МТС, Билайн и т.п. бояться работать в Крыму из за санкций. Тогда получается что же требовать от Сименсов?



Мое мнение такое. Вот так же жестко. как мы отвечаем на вопросы о Крыме в смысле территориальной целостности страны мы должны ровно так же жестко отвечать и на исполнение законов и прав граждан на всей территории страны. Да, где то это будет не выгодно, но такова позиция. Хотите работать в России? Работайте на всей ее территории, не хотите, не работайте на всей территории. Это должно касаться и российских предприятий в том числе. Граждане России должны иметь равные возможности получить услугу как в Крыму так и во Владивостоке если это технически возможно. А иностранные предприниматели должны понимать, если хотят заработать - должны играть "по нашим правилам". Нет? Их место долго пусто не останется.







Камыш-Бурунская ТЭЦ АО "КРЫМТЭЦ"





Справка:

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 мегаватт в аннексированном три года назад Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова, который уже соединен с российским материком энергомостом. Первая очередь станций должна быть введена в конце 2017 года, вторая - в 2018 году.



Реализацию проекта затруднял поиск поставщиков, так как поставку оборудования туда европейским производителям запрещают санкции ЕС, введенные из-за аннексии Крыма Россией.



"Да, у нас есть проблемы с турбинами, поскольку Германия и некоторые европейские страны запретили поставки в Крым", - сказал Чемезов, в отношении которого также введены западные санкции.



"Мы ведем переговоры с Ираном, они производят похожие турбины", - сказал он.



Источник, знакомый с ситуацией, сказал Рейтер, что контракт с Ираном планируется подписать в ближайшее время, пока стороны не сошлись в цене. По его словам, даже если контракт с Ираном будет подписан вскоре, первая турбина может быть произведена и поставлена не раньше января 2018 года.



Пресс-служба российского Минэнерго сообщила, что Ростех пока не обращался о переносе сроков проекта. Чемезов сказал, что проект будет реализован до конца года.



Источники Рейтер говорили, что тот же завод, открытый в прошлом году в Санкт-Петербурге Siemens и Силмашем, произведет газовые турбины для двух электростанций в Крыму мощностью 470 мегаватт каждая, которые строит "дочка" Ростеха Технопромэкспорт.



Siemens и Технопромэкспорт, закупивший у этого предприятия четыре газовые турбины, категорически отрицали, что оборудование завода будет использовано в Крыму, сообщая, что единственный вариант их поставки - проект в Тамани, который пока никто не выполняет.



В конце 2016 года Чемезов сообщал, что Ростех ведет переговоры о закупке турбин, не называя поставщика. Он говорил, что достройка крымских станций задерживается до середины 2018 года с конца 2017 года.



"Мы не понимаем подход европейцев – там люди, почему они должны страдать из-за того, что Украина не может обеспечить поставки электроэнергии?", - сказал Чемезов в понедельник.







Монтаж газовой турбины Siemens SGT5-8000H





А теперь некоторое пояснение по поводу вопроса "как это Иран может сделать такие турбины, а Россия не может!!!". Иран делает эти турбины точно так же в кооперации с Сименсом. Мало того, вот новость прошлого года:



Siemens поставит газовые турбины и генераторы для иранской Mapnik Пресс-секретарь немецкой компании Яшар Азад расказал, что меморандум предусматривает приобретение технологий для производства газовых турбин F-класса (марки SGT54000F) для электростанций и поставку газовых турбин F-класса и генераторов, в том числе для электростанции в городе Бендер-Аббас на юге Ирана.



Т.е. возможен вариант закупки у того же Ирана Сименсковских турбин, которые они покупают якобы для себя.



Ну и чтобы совсем уж не "самобичеваться" и понимать ситуацию целиком, вот комментарий живого человека из интернета: Я здесь, в Белоруссии, работаю с ГТД, полностью произведенной в РФ, в Самаре. Самарские же турбины работают и на Северном потоке в том числе. Никаким Сименсом там и не пахнет.