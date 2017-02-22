ДНР, ЛНР: Очередное «перемирие» сорвано украинцами





На Донбассе буднично сорвали очередной "режим перемирия".



Хунта сначала заявила, что отводит войска и готова соблюдать перемирие, но потом снова не отвела и снова не стала придерживаться абстрактных договоренностей о прекращении огня.

В Донецке дежурно обвинили в этом хунту. В Киеве столь же дежурно обвинили в этом ДНР. В целом, за рамки местной позиционной войны ситуация не выходит. Локальные обострения на Бахмутке или под Докачаевском/Еленовкой, по-прежнему остаются именно что локальными обострениями, которые не приводят к вводу в дело основных сил. В силу этого, фронт на Донбассе по-прежнему стоит, что разительно контрастирует с круговертью событий в сирийской войне, где пачками из рук в руки переходят города и села. Тем не менее, никакого мира или перемирия нет, идет вполне себе среднеинтенсивная позиционная война, конца которой пока не видно.



Как уже указывалось ранее, дипломатические сценарии прекращения войны на данный момент неработоспособны, что и проявляется в систематическом срыве любых договоренностей связанных с отводом войск или прекращением огня. Мюнхенская конференция по безопасности или заявления ОБСЕ по созданию зон безопасности, ничего нового в эту проблематику не привнесли. В итоге, с одной стороны невоенные способы прекращения войны не работают, с другой стороны, обе стороны не горят желанием форсировать военные события - армии ДНР и ЛНР не идут вперед как по причине внутренних организационных проблем, так и в силу того, что РФ заинтересована не в эскалации, а в заморозке конфликта. Хунта в свою очередь стремится не допустить заморозки конфликта, но в тоже время боится повторения Дебальцево или Иловайска, в случае попытки реализации планов связанных с военным разгромом ДНР и ЛНР. Да и состояние группировки ВСУ на Донбассе тоже не самое лучшее.



Потенциальная точка бифуркации - прямые переговоры между РФ и США, где теоретически может быть достигнута договоренность о частичной деэскалации и образовании нового переговорного формата, который будет отвечать фактическому положению дел в войне на Украине. Выборы в ДНР и ЛНР вряд ли будут проводить до прояснения отношений с США в украинском вопросе, так что если в течении марта не будет существенных дипломатических прорывов, то выборы плавно уедут на лето или скорее осень 2017 года. Внутренние проблемы Украины порождающие социально-экономическую напряженность и сепаратные попытки обратиться через голову Порошенко к Трампу, отражают маловероятный, но не исключенный сценарий с сменой власти на Украине в 2017 году, что может открыть дорогу различных дипломатическим сценариям. Но тут все будет зависеть от США - если они посчитают, что Порошенко им еще нужен, то никто из его оппонентов не сможет реально занять его место, так как власть на Украине опирается прежде всего на внешние источники легитимности, а без нее на Банковую не въедешь даже верхом на Семенченко.





Обстрелы ЛНР за 20-21 февраля.





Обстрелы ЛНР за 19-20 февраля.





Обстрелы ДНР за 20-21 февраля.



PS. И да, постпред США в ООН Хейли заявила, что признание Россией паспортов ДНР и ЛНР является "вызовом миру".