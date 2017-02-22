Договор ренты обернулся адом для пожилой москвички, суд на стороне мошенников

Отстоять свою квартиру на Садовом кольце пытается москвичка Вера Фомишенко. Пенсионерка заключила договор пожизненной ренты, но вместо ухода и заботы уже сейчас может остаться без крыши над головой. У нее отобрали ключи и документы, а сейчас буквально выживают из дома. Дело дошло до суда, но расторгнуть договор пока не удалось.

В свои 93 у нее все в порядке и со слухом, и со зрением. Ей бы любоваться видами из окна своей однокомнатной квартиры — она прямо напротив парка Горького. Но вместо этого Вера Павловна пьет валерьянку и теребит в руках злополучный договор ренты — его коренная москвичка заключила еще в 2003-м по совету мужа.

- У него был заключен договор с Маргаритой Николаевной, он мне посоветовал, что она может и организовать уход, и может мне помогать с оплатой.

Уход за женщиной, оплата коммунальных услуг и рентная плата — 2500 тысячи в месяц. Сумма — символическая за квартиру в центре Москвы. То, что свои квадратные метры она отдала мошенникам со стажем, Вера Павловна узнала позже от соседей

"Говорят — с кем ты связалась, она такая мошенница, у нее пять квартир в округе", — рассказывает пенсионерка.

Платить по 2,5 тысячи в месяц уже целое десятилетие явно не входило в планы предпринимательницы. Ускорить процесс выживания помогли обстоятельства: Вера Павловна сломала ногу.

- Лепилова сделала все — забрала ключи, забрала документы, забрала средства связи. Городской телефон был отключен, и они приходили раз в три-четыре дня посмотреть — умерла старушка или нет.

"Я просыпаюсь, и начинаются дикие крики: ты должна уходить, всю мебель — мне ничего не надо — я отвезу на помойку, а ты куда хочешь, туда и иди", — рассказывает пенсионерка.

Тогда забил тревогу племянник Андрей — своих детей у Веры Павловны нет. Он нанял сиделку. Но на пороге дома по договору ренты посторонние люди находиться не могли. Да и такая конкуренция Лепиловой была явно ни к чему.

"Начинается допрос — как бы я могу что-то сделать в этой квартире. Я сказала, что квартиру я никуда не унесу", — говорит сиделка Елена.

Родственники москвички подали иск в суд с требованием расторгнуть договор ренты, наняли юриста.

"Суд счел, что получаемые 2500 рублей ежемесячно, переводимые на имя Фомишенковой Веры Павловны — это исполнение фактического договора. Было вынесено решение Замоскворецким районным судом судьей Патык Марией Юрьевной об отказе в исковых требованиях о расторжении договора ренты", — говорит юрист Дарья Евсеева.

Маргарита Лепилова на время затаилась. Себя виноватой не считает, наотрез отказалась общаться и с журналистами ВГТРК. Но и Вера Павловна — твердой закалки. Она пережила Великую Отечественную, так что в этой войне за спокойную старость она намерена тоже победить. Отстоять квартиру для нее теперь —дело принципа. На днях пенсионерка подаст апелляцию.