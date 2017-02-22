ФАС пообещала Google «много интересного» и «сюрпризы»

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Федеральная антимонопольная служба может применить иные меры к Google, помимо штрафов, ведь ни одно государство не согласиться, чтобы компания не выполняла решение его судов, заявил глава ФАС Игорь Артемьев, отметив, что Google «ждет много интересного, сюрпризов».

 Артемьев заявил, что у ФАС есть иные меры, кроме штрафов, чтобы заставить Google исполнять закон. «Каждый раз мы будем знакомить их с новыми историями, которые будут вызывать у них эмоции, пока они не придут к выводу, что надо в России работать по-человечески», – приводит его слова ТАСС.

Как отмечал ранее директор РАЭК Сергей Плуготаренко, Google все сильнее принуждают исполнять нормы местного законодательства.

16 февраля Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Google о передаче в Суд по интеллектуальным правам основного спора с ФАС.

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