Фирташ кажется американцам «ключиком» к Владимиру Путину

Вопреки предсказаниям большинства экспертов, суд в Вене разрешил выдать в США одного из самых богатых украинцев Дмитрия Фирташа. Теперь судьбу миллиардера, взятого под стражу прямо в зале суда, решит Минюст Австрии. Ранее Фирташ был вовлечен в транзит газа из России на Запад, и американские силовики могут использовать узника для новой информационной кампании против России.

Венский Высший земельный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции 2015 года об отказе в экстрадиции в США бывшего олигарха, одного из самых богатых украинцев Дмитрия Фирташа. Впрочем, судья уточнил, что решит судьбу Фирташа теперь минюст Австрии. Фирташ, который пришел на заседание вместе со своей женой Ладой, успел лишь пообещать оспорить это решение и был взят под стражу прямо в зале.

Как сообщил «Интерфакс», коллегия Высшего земельного суда Вены заседала более трех часов, слушая апелляцию прокуратуры на отказ в экстрадиции Фирташа в США. Заседание началось с лаконичной речи представителя прокуратуры, занявшей лишь четверть часа. Он сообщил о некоторых новых данных, полученных из США уже после решения суда первой инстанции 30 апреля 2015 года, который запретил выдавать Фирташа за океан. Прокурор также сообщил о новых обвинениях в адрес бизнесмена, которые поступили из Испании.

Защита у миллиардера была мощной – команда из четырех адвокатов, которой руководил экс-министр юстиции Дитер Бомдорфер. Защитники выступали более двух часов, настаивая на необоснованности обвинений, их политической ангажированности и отсутствии оснований для экстрадиции. В частности, адвокат Рудигер Шендер подчеркнул, что запрос США о выдаче украинского гражданина, обвиняемого в совершении преступления в Индии, вообще абсурден. По словам защитника, австрийскому правосудию чужда норма американского права об экстерриториальности приговоров американских судов. Шендер также указал на нестыковки в показаниях индийских чиновников по поводу возможной взятки.

Защита вновь отвергла обвинение прокуратуры, основанное на документах американских правоохранителей, о якобы связи Фирташа с российской мафией, в том числе с бизнесменом Семеном Могилевичем. «Такое обвинение является голословным и опирается на два телефонных разговора шестилетней давности, которые были избирательно процитированы, без голоса Дмитрия Фирташа», – заявил адвокат Кристиан Хаусманингер. По его словам, о политической стороне дела свидетельствуют также выступления двух бывших политиков – посла США в Киеве Джеффри Пайетта и премьера Арсения Яценюка, подтверждающие тесную связь украинских и американских чиновников в охоте на Фирташа – с целью убрать «его людей» из торговли газом. Комментируя действия испанского правосудия, адвокат указал на связь испанского прокурора с США.

Миллиардер пожертвовал последним словом

Сразу после новостей из Вены в Киеве Фирташу прозрачно намекнули на возможность сделки. Советник Авакова, депутат Верховной рады Антон Геращенко отметил, что «американскую Фемиду» невозможно подкупить. «С ней можно только договориться. Если Фирташу предложат сдать его коррупционные связи в Российской Федерации – а ни для кого не секрет, что он имел большие договоренности с руководителями РФ относительно поставок газа, относительно других экономических вопросов, то я думаю, что американцы предложат Фирташу в обмен на показания в отношении высшего руководства России в привлечении к коррупционным схемам возможность свободы», – цитирует депутата УНИАН.

В противном же случае, считает Геращенко, Фирташ может получить очень большой срок в американской тюрьме, как это было раньше, например, с экс-премьером Павлом Лазаренко, который получил 14 лет за отмывание денег. Американская печать на прошлой неделе также отмечала, что дело Фирташа может показать истинное отношение президента Дональда Трампа к Украине.

Золотой ключик

Большинство экспертов в среду утром предрекали, что суд все же примет решение в пользу Фирташа. Среди них, например, был и директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Теперь он полагает, что на судей повлияла смена позиции Вашингтона.

«США продолжают рассматривать. Он досконально знает торговые нефтегазовые схемы России. Этот ключик кому-то очень нужен, новой администрации в том числе. Поэтому было принято такое решение. Нельзя исключить, что это еще работа оппонентов Трампа, которых полно в американском истеблишменте. Они считают, что Фирташ – это связующее звено с Россией, пытаются ухудшить и»,предположил Бортник в интервью газете ВЗГЛЯД.

Что касается украинских властей, то, по мнению политолога, они по-прежнему очень не хотят видеть Фирташа в Киеве. И дело не в том, что беглый олигарх много знает о подоплеке избрания Петра Порошенко президентом, которого он сам и его телеканалы поддержали во время выборов весной 2014 года. «До революции Фирташ был частью команды Януковича, а после революции он фактически не работал на Украине», – отметил Бортник.

Эксперт уверен, что если олигарх владеет серьезной и эксклюзивной информацией, то вряд ли она «способна взорвать Порошенко» – боятся Фирташа «по другой причине». «Его финансы, его медиа и политический вес на Украине в случае возвращения будут серьезным дестабилизирующим фактором. Появится первый, условно говоря, олигарх, откровенно настроенный против Порошенко. Здесь речь тоже идет о личных отношениях. Порошенко, скорее всего, не выполнил те обещания, которые давал Фирташу во время раздела власти. Именно поэтому вокруг такого олигарха могут объединяться разного рода оппозиционные силы. Именно поэтому такое возращение крайне нежелательно для власти, и она сделает все для того, чтобы оно не состоялось», – пояснил политолог.

Тем временем уже после судебного заседания выяснилось, что Фирташ оказался под стражей по другому поводу – по запросу испанской прокуратуры. «Фирташ был задержан сегодня в Вене по запросу испанских властей на основании европейского ордера на арест», – сказала ТАСС представитель прокуратуры Нина Буссек. При этом представитель бизнесмена не смог подтвердить эту информацию. Ранее наблюдатели уже высказывали догадку, что испанский запрос почти дублирует американский и понадобился американцам для подстраховки, чтобы в любом случае не позволить Фирташу улизнуть.