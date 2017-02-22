Горькая правда или сладкая ложь об алкоголе. Премьера фильма

Большая часть материала из книги Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», написанной им в 2004 году. Почему мы можем смело верить этому человеку? Потому что Ф.Г. Углов - был известнейшим и старейшим российским хирургом, академиком трех академий, трезво глядел на жизнь, неустанно боролся за жизнь и здоровье людей всего СССР, а после и России. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший практикующий хирург в России и СНГ. Можем верить, наконец, потому, что у него было доброе и отзывчивое сердце.

Я вижу свою задачу в том,

чтобы рассказать строго научную правду о том,

что такое табак и вино и что они несут народу и стране.

Ф. Г. Углов