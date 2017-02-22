Горькая правда или сладкая ложь об алкоголе. Премьера фильма

22.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Горькая правда или сладкая ложь об алкоголе. Премьера фильма

Фильм смонтирован по материалам сборника "ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА: самоубийство людей и его механизмы".

Видеоматериалы проекта "Общее дело. Береги себя". Сценарий, монтаж - Василий Лычковский

 

Большая часть материала из книги Федора Григорьевича Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», написанной им в 2004 году. Почему мы можем смело верить этому человеку? Потому что Ф.Г. Углов - был известнейшим и старейшим российским хирургом, академиком трех академий, трезво глядел на жизнь, неустанно боролся за жизнь и здоровье людей всего СССР, а после и России. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший практикующий хирург в России и СНГ. Можем верить, наконец, потому, что у него было доброе и отзывчивое сердце.

Я вижу свою задачу в том,
чтобы рассказать строго научную правду о том,
что такое табак и вино и что они несут народу и стране.
Ф. Г. Углов

 

 

 

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