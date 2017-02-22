Иран намерен купить 12 самолетов Superjet 100

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что Иран подтвердил намерение в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Нам подтвердили, что Иран заинтересован в ближайшее время приобрести 12 самолетов Sukhoi Superjet 100», – передает ТАСС слова Новака в интервью телеканалу «Россия 24».Кроме того, министр энергетики России оценил потенциал контрактов на добычу и разведку нефти и газа в Иране, в которых могут принять участие российские компании, в сумму около 20 млрд долларов.

«Наши компании имеют конкретный интерес к конкретным месторождениям», – отметил Новак.

Накануне Россия и Иран обсудили возможность обмена нефти на товары.

Москва намерена изменить двухсторонние отношения с Тегераном, обозначив Ирану цену политической поддержки.

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