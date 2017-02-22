Итоги Майдана три года спустя: Хаос, преступность, разруха, проклятое место

Некоторые выводы к трехлетию госпереворота на Украине

Бывший посол России на Украине Виктор Черномырдин говорил, что у нас, какую партию ни строй, все равно получается КПСС. В советском анекдоте рабочий мог красть с завода любые детали, но, когда он собирал их вместе, в любом случае получался автомат Калашникова. А на Украине же, что бы с ней ни делали снаружи и изнутри, все равно получается экономический кризис, сумятица и майдан.

Изменилось ли что-нибудь за три года после государственного переворота?

С одной стороны — конечно. Произошло немало мелких и крупных событий. Власти поссорились с Россией, пытаются «дружить» с Западом. Убиты многие тысячи людей. Потеряны две большие (и важные) части территории. Постсоветскую (в самом худшем смысле этого слова) «элиту» областных центров разбавили «элитой» с хуторов. Снесли Лениных, переименовали улицы, назвали проспекты в честь пособников нацистов.

Много слов, много пафоса, много обещаний — и много крови. Но изменилось ли что-нибудь в реальном состоянии страны, в направлении и качестве ее развития?

Нет.

2 / 5 Александр Горбаруков © ИА REGNUM Состояние

Воровать стали то ли чуть больше, то ли несколько иначе, но в любом случае делают это постоянно, и делают это те же самые люди. В парламенте, как обычно, дерутся, в телевизоре — ругаются, перед зданием горисполкома — митингуют. Уровень жизни, как водится, падает. Экспортируется все тот же лес, импортируется все, что сложнее леса. Граждане страны, как заведено, сотнями тысяч и миллионами разъезжаются на заработки. Страна неизменно беднеет и отстает от развитых государств по социальным, экономическим, общественно-политическим показателям уже не на тысячи, а на миллионы световых лет. Здесь не соблюдают даже законы физики, что уж говорить про инвестиционный климат, политическую дискуссию и постиндустриальное общество.

Это похоже на рок. На проклятие. Вроде и другие детали взяли, и новых лиц добавили, и набор слов поменяли — а все равно получается КПСС, автомат Калашникова и майдан.

Президентов пробовали разных: с запада, с востока, с юга, «дружащих» с Россией и не дружащих с Россией, сильных и слабых, полновластных и лишенных полномочий, моложавых и опытных, экономистов и крепких хозяйственников. Не пробовали, кажется, только женщин (в 2010-м чуть-чуть не срослось) и иностранцев (но это, возможно, еще впереди). И что толку?

В парламенте побывали, кажется, многие тысячи граждан страны (на самом деле немного меньше, срабатывает эффект калейдоскопа). Выборы проводили столько раз, что уже и не сосчитать. Их выигрывали те и выигрывали эти, они заканчивались мирно и заканчивались буйно. Были коалиции правых и коалиции левых, региональных и центральных, были спикеры яркие и хмурые, демократические и чисто конкретные. Но что толку?

Никакого толку. Все равно — воровство, кризис, сумятица, перманентное предмайданное состояние.

3 / 5 Иллюстрация: Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM Хорошо

Что дали Украине эти три года?

Сейчас, как и тогда, граждане недовольны властью. Возможно, недовольства стало даже чуть больше, во всяком случае — не меньше. Опыт успешного переворота (в смысле смены персонажей у власти) и три года жизни без правил способствуют росту распущенности. Но, с другой стороны, опыт безуспешного переворота (в том смысле, что ничего не изменилось) приводит к разочарованию, и никто больше не хочет на майдан.

4 / 5 Иллюстрация: Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM Мартовские коты

Сейчас, как и тогда, политические силы дискутируют между собой на языке истерики, и исключения весьма немногочисленны. С одной стороны, обвинять друг друга в терроризме, государственной измене и поедании младенцев стало общим местом, уровень вербальной кровожадности вырос до небес — но, с другой стороны, все эти слова говорились уже так часто, что теперь просто пропускаются мимо ушей.

Но все это — производные, а на уровне реальной жизни — все те же на манеже. Серая экономика, необязательные законы, повальная неуплата налогов, разбитая инфраструктура (кое-что подкрасили, но за это время еще кое-что развалилось). Полупустая страна, полуофициальная коррупция, олигархические кланы. Прочерк в графе «инвестиционный климат», офшорные схемы, купленные депутаты. Добавились разве что кредиты МВФ (на первой строчке бюджета в графе «убытки») и цены в платежках за ЖКХ, благодаря которым граждане станы перестали быть бедными и стали нищими.

5 / 5 Иллюстрация: Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM Промышленность Украины

Вероятность того, что страна с такой властью, такими долгами, таким устройством экономики и такой «стратегией развития» будет успешной, равняется нулю.

Возможно, главный вывод, который нужно сделать в третью годовщину государственного переворота, описывается двумя слова: не получается.

Почему?

Потому что государство Украина создано искусственным образом в искусственных границах. В ней столкнули очень разных людей с очень разными представлениями о правильном. В такой ситуации требуется искусно балансировать на натянутом канате — или неизбежно падение. Но быть акробатом невозможно, потому что слишком многие заинтересованы в перетягивании персонажа на свою сторону. А перетягивание приводит к падению.

Чтобы превратить искусственную страну в настоящую, требуется ее вырастить. Для этого нужно совместить разные компоненты, дать время и покой. Но нет ни покоя, ни времени, потому что слишком многие заинтересованы в том, чтобы росли не все плоды. А если ничего не растить, не отталкиваться от реальности и плоти, а просто делать вид, что все уже «за» и что история, язык и реальность — вещи факультативные и подлежащие переписыванию, то вместо реального существа вырастает зомби. Зомби может выглядеть как угодно, но только до рассвета.

Вышесказанное касается не только языкового, исторического и политического вопросов. Оно касается и экономики. Если ни граждане, ни компании не платят налоги, если нет никаких общих правил, по которым все работает, если поменять правила могут не только коррумпированные депутаты, но даже первые встречные «активисты» — ничего не получится. А появление именно таких людей у власти, создание именно такой «структуры экономики» — это, внимание, совершенно неизбежное следствие искусственности, при которой у страны нет ничего реального, на что она могла бы опереться.

Сколько ни меняй президентов и депутатов, сколько ни переименовывай улицы и ни переписывай учебники, сколько ни устраивай выборов и госпереворотов, все равно получится КПСС, автомат Калашникова и майдан. В нынешних границах и в сегодняшней реальности шансов на полноценное развитие нет никаких.