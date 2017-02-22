Как Россия ответит на убийство Виталия Чуркина? Кого и как надо наказать?

«Дипломат — это человек, который на вопрос: «Который час?» — отвечает: «Я должен подумать». (Константин Мелихан)

Формат блогов имеет свои особенности. К ним, в частности, можно отнести то, что любая ситуация развивается во времени, и часто очень важные вещи попадают в информационное пространство уже после публикации материала.

В предыдущем материале я говорил о квитанциях, выписанных на то, что смерть нашего выдающегося дипломата Виталия Ивановича Чуркина была именно убийством. В принципе, приведённых доводов в пользу однозначности данного вывода, на мой взгляд, в указанной статье более, чем достаточно. Однако последний железобетонный аргумент в подтверждение этого привел наш министр иностранных дел Сергей Лавров, сказавший буквально следующее: «Россия и мировая дипломатия запомнят Виталия Чуркина как выдающегося дипломата, погибшего на боевом посту». Это дословная цитата, и это было сказано Лавровым во вторник на переговорах с коллегой из Швеции Маргот Валльстрем. Прочитать эту цитату, в частности, можно здесь, здесь и здесь.

Если кто-то думает, что дипломаты не взвешивают каждого сказанного ими слова, то это крайне наивные люди. У дипломатов такая работа, что они должны взвешивать каждое свое слово. Дипломаты могут о многом умолчать, но ни одно сказанное слово не является неточным. Если дипломат допустил неточность в своих словах, как ему кажется, он сам тут же исправляется, уточняя, что он хотел сказать, чтобы его не дай бог не поняли неправильно. Тот же Сергей Лавров периодически так поступает, когда ему кажется, что его слова могут быть истолкованы как-то неправильно. В выделенной цитате взвешено каждое слово. Там точно сказано, к кому он обращается (Россия и мировая дипломатия, то есть конкретные круги, посвященные в текущие события), там точно сказано о причинах смерти («погиб» говорят только в случае насильственной смерти, в противном случае говорят только «умер»). И в этой фразе точно сказано, чем на самом деле является дипломатия, чтобы ни у кого не было ни малейших заблуждений по этому поводу. Это такая же линия фронта, где стреляют ничуть не меньше, чем где-нибудь в Сирии или на Донбассе. Да, бывает, что люди умирают сами. Но в данном случае сказано чётко: «погиб на боевом посту». Исчерпывающая формулировка настолько же однозначная, как судебный приговор.

Если кто-то думает, что Лавров «ошибся» и допустил двусмысленное слово «погиб» вместо «умер», или что слово «погиб» он использовал в каком-то переносном смысле, то этот человек сознательно пытается исказить реальность так, чтобы она отвечала его ожиданиям, или сознательно пытается ввести окружающих в заблуждение. Дипломат вообще не тот человек, чтобы ошибиться в подобном случае, допуская какое-то «двусмысленное слово», чтобы думать одно, а высказать что-то другое, а Сергей Лавров – тем более. Если кто-то и может «ошибиться» или «быть не точным», то это подобные читатели, а отнюдь не Сергей Лавров.

Отрицать истинные причины смерти Виталия Чуркина после слов Сергея Лаврова может только или человек, вообще ничего не понимающий (и не желающий понимать) в реальной жизни вообще и в дипломатии в частности, слепой фанатик собственных виртуальных убеждений, или человек, прекрасно знающий, что он делает, выполняющий волю определённых сил. Любая «невольная ошибка» или «невольно допущенная двусмысленность» в словах Лаврова исключена полностью. В этой фразе взвешено каждое слово, и Лавров сказал в точности то, что хотел сказать, обращая свой посыл как дипломатам других стран (которые это поймут без всякого перевода, так как знают и ситуацию в целом, и принятые нормы общения в дипломатии), так и к широкой общественности через СМИ, которые при этом присутствовали (а люди, желающие знать, что происходит, должны это понимать, ни для кого отдельных «ликбезов» МИД России проводить не будет).

В указанной фразе Лаврова есть и ещё один подтекст, который понятен профессионалам, но я подчеркну его для остальных. Он выражен в словах: «…на боевом посту».

Подвиг Виталия Ивановича Чуркина в частности в том, что он прекрасно знал, что его работа подразумевает подобную ситуацию (возможность убийства). И он на высочайшем профессиональном уровне выполнял свою работу, точно зная, что в любой момент может быть убит. И он был к этому готов, и работу свою выполнял много лет именно в таких условиях. По сравнению с постоянным осознанием данного факта (говорю это для широких кругов читателей, не понимающих сути условий работы дипломатов) необходимость общаться с такими «кадрами», как Саманта Пауэр и ей подобные – это вообще ничто. Просто подумайте, имеет ли какое-то значение, что Вам приходится общаться с не очень порядочными и не очень культурными людьми, если каждая секунда Вашей жизни может быть последней? Если Вам предложат – или придется общаться с не очень культурными и не очень порядочными людьми, или смерть, то что Вы выберете? Я думаю, что предпочтёте пожить ещё немного. Как говорил товарищ Сухов в ответ на вопрос: «Тебя как, сразу убить, или помучаться хочешь?» – «Лучше, конечно, помучаться». И это правда, потому что помучаться в любом случае лучше. Жизнь дороже личных переживаний, тем более, если они вызваны какими-то достаточно мелочными вещами, такими как неприязнь к кому-то или к чему-то, или что-то в этом роде.

Также хочется ответить на пару типовых вопросов, которые задают многие в комментариях, и не только на этом сайте.

Во-первых, надо понимать, что если Вы лично не знаете о том, какая работа проводится после убийства того или иного дипломата, не видите прямых результатов, не можете провести взаимосвязей некоторых последующих событий с такими убийствами, то это не значит, что такая работа не проводится, и результаты не достигаются. Это значит только то, что Вы лично чего-то не видите. В данном случае для мировых дипломатических кругов со стороны России чётко обозначено понимание реальных причин произошедшего, а значит, будут и последствия. Это неизбежно. В противном случае Россию на дипломатическом уровне никто не уважал бы. Кстати, такие периоды в нашей истории были, например, в 90-е годы, когда президентом был Ельцин, а министром иностранных дел Козырев. Но сейчас другие времена, а значит, и другие последствия.

Во-вторых, надо понимать, что принцип «око за око» или «зуб за зуб» в данной ситуации неприемлем. И не только потому, что прямой конфликт между Россией и США означает смерть всего человечества. На мой взгляд, даже на примитивном уровне достаточно очевидно, что устранить «в ответ» какого-нибудь Сороса или Бжезинского (как предлагали некоторые читатели) – это просто даже элементарно оскорбить память Чуркина, поставив его невольно на один уровень с перечисленными персонажами. Если же смотреть более глубоко, то Россия тем всегда и отличалась от наших «западных партнеров», что она сражалась (во всех смыслах этого слова) за идеи, а не за личную выгоду или финансовые дивиденды. А значит, истинный ответ России должен заключаться в реализации правильных и достойных идей. Только такой ответ отличает (и всегда отличал) Россию от её «партнеров». Все лучшие люди России всегда бились за идею, а значит, и чтя их память, необходимо идти в этом же направлении. Уподобляться же методам «партнеров» – значит не только очень быстро ввергнуть весь мир в ситуацию гибельного сегодня прямого противостояния, но и предать память погибших за светлые идеалы людей, в частности, таких, как Карлов и Чуркин. Господа, это элементарные вещи, которые надо понимать.

России необходимо решать свои задачи, а прямой и грубый физический ответ организаторам убийства наших дипломатов может и должен быть предоставлен глобальному управлению, которое породило эти силы, а значит, и несёт ответственность за их действия. Не говоря уже о том, что оно само в частности несёт колоссальный ущерб от потери таких уникальных кадров мировой дипломатии, как Чуркин (тем более в условиях текущего момента).

Комментарий РуАН

Россия, будучи Великой Державой, не имеет права прощать/не отвечать жёстко, тем более убит не только Виталий Чуркин, погибли уже шесть наших дипломатов и совершена диверсия на Ту-154 в Сочи (см. статью Убийство Виталия Чуркина: За два месяца погибли ШЕСТЬ российских дипломатов). Поэтому исполнители и организаторы этих чудовищных убийств должны понести суровое наказание, каждого участника нужно лишить самого ценного для него объекта. Желательно во время и в обстоятельствах однозначно указывающих откуда пришло справедливое возмездие за совершённое преступление. Не ответить агрессору жёстко означает провоцировать его и других на аналогичные действия в отношении нашей страны. Это неприемлемо!

На текуший момент Россия, Китай и США во главе с Дональдом Трампом, имеют общего врага – глобалистов - сионистов. Они должны быть, для начала, последовательно и безжалостно уничтожены или лишены всякого влияния в каждой из стран образующей Справедливый мировой порядок (Многополярный Мир).