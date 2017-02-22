Каратели снова сорвали отвод тяжелой техники в Донбассе

Украина сорвала согласованный с народными республиками Донбасса отвод тяжелой техники от линии соприкосновения. Представитель Киева просто отказался участвовать в видеоконференции, на которой военные намеревались обсудить точные сроки вывода оружия. Судя по всему, украинские власти намерены продолжить обстрелы неподконтрольных городов и сел. Всю прошедшую ночь киевские силовики били по окрестностям Донецка.

В окруженном с трех сторон Докучаевске работают ремонтные бригады. Бронетехника украинской армии огонь открыла по жилой многоэтажке.

Стрельба на окраине Еленовки прекратилась только к 8 часам утра. Отвода тяжелых вооружений, объявленного Украиной, жители ожидали в подвалах.

"Около двадцати взрывов было. И по тому краю поселка бьют и бьют. Что тут они нашли?" — говорит житель Еленовки.

Вместе с комиссарами миссии ОБСЕ следователи измеряют воронки и собирают осколки снарядов.

После утреннего обстрела Еленовки следователи оперативной группы осматривают места военных преступлений. В частных дворах обнаруживают вещественные доказательства, судя по хвостовикам и осколкам, стрельба шла из БМП.

По жилым кварталам стрельба шла из мелкокалиберного оружия, по позициям ополчения огонь велся из танков и минометов.

Переговоры об отводе вооружений 21 февраля, которые должны были проходить в режиме онлайн-трансляции, сегодня так и не состоялись. Украинская сторона объявила о невозможности оттягивать артиллерию с линии соприкосновения.

"Отвод тяжелого вооружения не состоялся. Украинская сторона до сих пор не может определиться, хочет ли она договариваться или нет. Заявление представителей СЦКК (Совместный центр контроля и координации — прим. ред.) генерала Петренко одно, а по факту – совсем другое", — устало поясняет заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Пока Киев продолжает стрельбу, в Донецке обсуждают, как помочь жителям всего Донбасса, разделенного войной. Гуманитарные проблемы на стороне, подконтрольной ВСУ — это не только нехватка угля, а еще перебои с продовольствием и лекарствами.

Программа гуманитарной помощи соотечественникам, о которой Захарченко и Плотницкий объявили 17 февраля, уже действует и в медицинских учреждениях. Больницы провозглашенных республик в одностороннем порядке стали оказывать помощь пациентам, проживающим на подконтрольной Украине территории.

"Ввиду острой нехватки медицинского персонала и медпомощи В Донецкой и Луганской областях мы готовы оказывать бесплатную медицинскую помощь всем нуждающимся дончанам по целому ряду направлений", — подчеркнула и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

60-й конвой из России с продовольствием и медикаментами для детей в Донецке разгружали под усиленным прикрытием. За сутки в республике зарегистрировано более одной тысячи обстрелов.