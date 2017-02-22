Коксующийся уголь из России пойдёт напрямую Ахметову

Российские власти на фоне организованной Киевом блокады Донбасса приняли решение о начале поставок коксующегося угля напрямую в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, сообщил источник газеты ВЗГЛЯД в российском энергетическом секторе.

Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании и отсутствии необходимости приобретать не только донбасский, но и российский коксующийся уголь, однако на практике заявления Киева разнятся с делом.

Мало того, что в украинских СМИ появилась информация о закупке Киевом 10 млн тонн угля на российских предприятиях, так еще и предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР, но при этом принадлежащие украинским олигархам, также приобретали российский коксующийся уголь, причем через контролируемую Киевом территорию. В настоящее время Киев заблокировал эти поставки. Это привело к проблемам с функционированием ряда предприятий на территории непризнанных республик.

«(В связи с этим) в Москве принято решение в таких условиях, созданных Киевом, осуществлять поставки коксующегося угля в Донбасс напрямую», - говорит источник в российском энергетическом секторе.

В то же время источник, близкий к руководству ЛДНР, сообщает, что хотя донбасские предприятия получат российский уголь, рассчитаться за него будет нечем, поскольку заводы по-прежнему находятся под контролем различных украинских олигархов, и все расчеты осуществляются через Киев.

«Таким образом, сам Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий. Они просто не оставляют донецким и луганским предприятиям другого выхода», - говорит источник.