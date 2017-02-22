Массовые беспорядки в Швеции: В пригородах Стокгольма горят машины и звучат выстрелы

В пригородах Стокгольма горят машины и звучат выстрелы. Почти сутки шведская полиция пытается взять под контроль знаменитое мигрантское гетто — район Ринкебю. 90 процентов местных жителей — выходцы из Африки и Азии. Минувшей ночью там начались массовые беспорядки и погромы. Полицейским пришлось открыть огонь на поражение. Все началось — с попытки задержать подозреваемого. И теперь власти опасаются, что погромы распространятся на всю столицу.

Точное количество участников ночных беспорядков неизвестно. Власти сообщают, что их было от 30 до 50 человек. Они пытались помешать полицейской операции по поимке подозреваемого в стокгольмском районе Ринкебю, где компактно проживают мигранты с ближнего востока и севера Африки.

Сначала швыряли камни в полицию, потом стали громить и грабить магазины, спалили восемь автомобилей. Владелец супермаркета, прибежавший на защиту своего имущества, был жестоко избит. Пострадал также один полицейский.

Никого из погромщиков задержать или даже идентифицировать пока не удалось. Хотя в том, что это была местная цветная молодежь, сомнений ни у кого нет. В связи с этим, в заочном споре американского президента и шведского премьера неожиданно определился проспоривший.

В конце прошлой недели близкий к вашингтонской администрации телеканал Fox выдал в эфир сюжет о резком росте преступности в Швеции, связанной с притоком беженцев. В субботу Трамп прокомментировал это с намеком на то, что он, дескать, прав, ограничивая прием мигрантов.

Трамп допустил только одну ошибку: ночь на субботу в Швеции прошла спокойно. Fox говорил о динамике, а не сообщал горячую новость. В Стокгольме обиделись, потребовали объяснений.

Недружелюбные к Трампу СМИ тоже проехались по американскому президенту. Зато теперь, после ночи погромов в Ринкебю, он прямо таки торжествует.

В Швеции есть те, кто думает так же и так же говорит, рискуя при этом нарваться на обвинения в расизме, как это случилось с полицейским Петером Спрингаром из Эребру.

Некоторое время назад он рассказал в соцсети о том, из чего складываются его рабочие будни: расследования изнасилований, грабежей, убийств и побоев. Подозреваемые — приезжие из Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. И это началось не сегодня, это продолжается 15 лет. Новые мигранты — это просто еще одна канистра бензина в давно горящий костер.

Еще в мае 2013-го, то есть задолго до очередного великого переселения в Европу, Швецию захлестывали цветные бунты. После того, как в стокгольмском районе Хусбю полицейские застрелили пожилого мигранта, угрожавшего им ножом, загорелись столичные пригороды, загорелись Мальме и Гетеборг.

Активное участие в беспорядках принимали 12-13 летние подростки, сожгли школу и детский сад. В Эребру толпа из 150 человек собиралась спалить полицейский участок — здание отстояли, машины на парковке нет. В ту беспокойную неделю были дни, когда в стране уничтожалось до сотни автомобилей. Полиция и пожарные не успевали реагировать. Теперь властям надо быть готовым к тому, что события прошедшей ночи в Ринкебю запустят тот же сценарий.

И это касается всей Европы, потому как по всей Европе сейчас огромное количество молодых людей, которым нечего делать. Причины бунтов не столько в расовых или религиозных различиях, сколько в социальном тупике, который представляет из себя европейские общество для мигрантов. Даже шведский социализм.