Мюнхен: Украине сказали готовится к худшему (к земле)

В ежегодном докладе Мюнхенской международной конференции по безопасности говорится о грядущем ухудшении международного положения Украины в этом году. Обстановка резко ухудшится из-за возможной утраты поддержки со стороны Евросоюза и США. Рассчитывать придется только на свои силы.

«Хотя до полного выполнения Минских соглашений, похоже, еще далеко, все больше политиков начинают размышлять о пересмотре санкций ЕС, которые непосредственно связаны с этими соглашениями... Для украинцев и остальной Европы 2017 год – с наступающими выборами в крупнейших европейских странах и новой администрацией США – будет критическим», – отмечают авторы доклада.

Впрочем делать вид, что постмайданную эйфорию можно растянуть еще хотя бы на год - уже не пытаются даже в Киеве. Не дожидаясь подтверждения наихудших опасений, которые теперь звучат в европейской политической среде, там четко решили, что пришло время совершить отчаянный бросок на Донбасс. В попытках привлечь внимание и получить очередной кредит доверия со стороны Запада, украинские войска активизировались на всей линии фронта. Кроме того, на ДНР и ЛНР были наброшены экономические удавки в виде тотальной транспортной блокады.

Киев решил пойти ва-банк. Деградировавшая украинская дипломатия не способна убедить западных партнеров в перспективах поддержки киевского режима. Последний уже неоднократно дискредитировал себя в глазах Запада по всем возможным вопросам. Поэтому в ход снова пошла артиллерия - единственный оставшийся аргумент, способный привлечь внимание кураторов. Однако кураторам не до Киева, и не потому что они готовы отдать решение украинского вопросы в руки Москвы. Это пока еще непозволительно. Причина в растущем количестве внутренних проблем в Европе и США. Америка и ее ключевые управленческие центры сосредоточены на «переваривании» того, что говорит и делает Дональд Трамп. Последний, в свою очередь, уже испытывает мощное сопротивление со стороны внутренней республиканской оппозиции.

В Европе все больше начинают закипать страсти вокруг выборов во Франции, Нидерландах, Германии, а возможно и досрочных выборов в Италии. Потенциальные изменения на политическом поле делают украинский кризис вопросом не номер два, и даже не номер три. Если Киев каким-то образом не придумает, как доказать Европейскому союзу и США, что их судьба важнее проблем Трампа или политических интриг в европейских странах (а это, очевидно, нереально), тогда проект европейской интеграции Украины может быть заброшен в долгий ящик.

Собственно, об этом и предупреждают эксперты Мюнхенской конференции.

Чем это чревато в практическом плане? Сегодня на слуху продолжающиеся переговоры с МВФ. Украина рассчитывает на очередной транш, а в фонде будто специально диктуют Киеву те условия, которые украинские политики очень не хотели выполнять из-за их крайне негативного восприятия в обществе. В частности - повышение пенсионного возраста, замаскированное под видом повышения минимально трудового стажа до 35 лет, сокращение числа бюджетников и госслужащих на 10% к 2019 году, и, конечно же, краеугольный камень реформ МВФ - распродажа украинской земли.

Теперь в обмен на эти масштабные изменения МВФ готов предоставить стране только 1 млрд. долларов. В общем-то и эта незначительная сумма не повредила бы киевским финансам.

Однако насчет дальнейшего кредитования никто пока не заикается. Хотя текущая кредитная программа в размере 17,5 млрд. долл. выполнена только на 40%. От Киева же требуют авансом решить столько острых вопросов, сколько никогда ранее не требовали. В этом нужно видеть отчетливый сигнал украинским элитам со стороны их старших товарищей. Кроме того, потребность в кредитах теперь поставлена в жесткую зависимость от конкретных условий, а не от сиюминутных политических настроений. В 2015 году Порошенко достаточно было приехать в Давос с куском расстрелянного на Донбассе автобуса, чтобы тут же получить 5 млрд. долларов в качестве жеста сочувствия. Сегодня такой фокус не сработает.

И если Киев не сможет расшевелить мировое сообщество теми или иными провокационными действиями, а ЕС и Большая семерка, к примеру, уже осудили блокаду Донбасса, то страна на финале останется наедине с собой. Это, пожалуй, наиболее страшный сценарий, потому что тогда власти окажутся один на один с экономической катастрофой и фактическим дефолтом экономики, с нулевым доверием со стороны большей части населения и, конечно же, один на один с той гвардией «замечательных» людей из карательных батальонов, которым все равно что блокировать - Крым, Донбасс или резиденцию Порошенко.