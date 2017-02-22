На импорт сладостей Россия потратила минимум за 6 лет

На импорт кондитерских изделий в 2016 году Россия потратила 615,7 миллиона долларов. В финансовом выражении это самый низкий показатель за период с 2010 года. Однако в натуральном выражении импорт сладостей в Россию все-таки увеличился – на 3,1% – и составил 193,6 тысячи тонн, сообщает Центр исследований кондитерского рынка.

Уточняется, что по итогам января-сентября 2016 года эксперты ожидали снижения объемов импорта кондитерских изделий за весь год, но из-за резкого (почти на 15%) увеличения спроса в декабре в целом показатель увеличился. Отмечается прирост ввоза изделий из шоколада – на 1,4%, однако стоимость ввезенной продукции сократилась на 3,1%.

При этом импорт мучных кондитерских изделий снизился на 1,6% в натуральном выражении и составит 101,4 тысячи тонн, а стоимость поставок уменьшилась почти на 5% и составила 245,5 миллиона долларов.

Отметим, всего в 2016 году доля импортных сладостей на отечественном рынке составила 5,8%, это минимальный за последние шесть лет показатель. При этом наиболее заметное сокращение объемов потребления иностранных сладостей зафиксировали по шоколадным изделиям, в конце 2016 года их доля на рынке составила меняя 10%. По словам специалистов, почти полное импортозамещение в отрасли произошло за относительно короткий срок и без участия регуляционных механизмов, господдержки и субсидий.

Также уменьшилась средняя стоимость килограмма импортируемых кондитерских изделий, теперь она составляет 3,18 доллара.

Добавим, специалисты сообщают о ежегодном приросте экспорта российских кондитерских изделий. В 2016 году отечественные предприятия отправили на иностранные рынки более 400 тысяч тонн российской продукции.