Надежда Максимова поздравила мужчин Хакасии с Днём защитника Отечества

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Депутат Государственной Думы России от Хакасии пожелала военнослужащим, ветеранам, всем жителям республики крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия.

Уважаемые жители Хакасии!

 


От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Любовь к Отечеству, мужество и самоотверженное служение Родине – всегда были и остаются непреходящими ценностями нашего народа.

Мы глубоко чтим и помним подвиги героев, отстоявших свободу и независимость Родины.

Славные исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение профессиональных кадровых военных. Для них служба Отечеству – это не только воинский долг, но и призвание, смысл жизни, тяжелый ратный труд. Служба Отечеству всегда была в почете, она и сегодня требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги. 

Особого внимания и слов благодарности в этот день заслуживают ветераны – участники Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, подвиги и память, которой вы делитесь с поколением будущих защитников Родины.

В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем жителям Республики Хакасия крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия! 

 


Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ                                                                   Н.С. Максимова

 

 

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