Неубиваемый Т-90: за счет чего супертанк стал на голову выше своих аналогов

Контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока, который Россия подписала на выставке вооружений IDEX-2017 можно считать большим успехом для российского оборонно-промышленного комплекса. Количество танков по контракту не раскрывается, как не называется и страна, куда будут поставляться Т-90МС. Однако, как заявляют эксперты, гораздо важнее не количество, а сам факт поставки.

Прежде чем перейти к характеристикам этой уникальной боевой машины, хотелось бы отметить тот факт, что танк еще до применения в реальном бою зарекомендовал себя на испытаниях. Танки Т-90 прекрасно проявили себя в пустынной местности. Это показали и испытания как российских специалистов в пустыне Каракум, так и индусов в пустыне Тар. В результате испытаний никаких нареканий к Т-90 не возникло.

«Все танки изготавливаются для эксплуатации в том числе в пустыне. При этом в пустыне самое страшное для танка даже не песок, как казалось бы, а пыль. Если воздухоочиститель плохой, то такой двигатель будет работать максимум 100 км, а потом из-за пылевого износа он сломается», - прокомментировал сайту телеканала «Звезда» военный эксперт Сергей Суворов.

Может быть это восточный менталитет, а может быть дань традиции, но иностранные заказчики выбирают танки как-будто выбирают коня на скачках. Они устраивают пробеги - кто сколько проедет. Российские танки неизменно выигрывают, а остальные то перегреются, то задохнутся пылью, то засядут в песке. Бывает и такое. Однако танк Т-90 легче своих конкурентов, поэтому он проходит.

Проверка боем

Все говорят о крупном контракте, но не говорят куда поступят эти танки. Дело в том, что в соответствии с указом президента эти сведения составляют государственную тайну. О переговорах в сфере ВТС чиновникам говорить запрещено. Можно говорить только по факту выполненных контрактов, сколько и куда было поставлено.

В то же время согласно информации поступающей из разных источников, российские Т-90 есть во многих странах Ближнего Востока. Однако достоверно известно, что испытания танк проходил в Кувейте. Об успешных испытаниях в этой стране «в условиях высокого запыления» говорил гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Поэтому именно Кувейт считается наиболее вероятным заказчиком крупной партии Т-90МС.

Одновременно с этим «Рособоронэкспорт» на выставке IDEX признал, что танк прошел проверку в реальных боевых действиях. О том, что Т-90МС отлично себя зарекомендовал в «горячих точках», тем самым существенно повысив свой экспортный потенциал, заявил замгендиректора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов. «В этот раз не привезли на выставку Т-90, так как в этом нет никакой необходимости. Машина блестяще себя зарекомендовала в "горячих точках", где она сейчас стоит на вооружении», - сказал он.

Экспортный потенциал

По словам Севастьянова, экспортный потенциал данной машины продолжает расти. Танком Т-90МС интересуется не только Кувейт, но и Пакистан. О том, что Исламабад проявляет интерес к российской машине «Интерфаксу» заявил высокопоставленный военный чиновник этой страны. Здесь также стоит отметить и новость о продлении Индии лицензии на производство танков Т-90С. Как сообщал в середине февраля заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов, российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков.

В 2006 году РФ подписала контракт на поставку в Индию 1000 танков Т-90С, порядка 470 из которых были изготовлены в России, а остальные – собраны по лицензии в Индии. В свою очередь заместитель директора ФСВТС России Алексей Фролкин заявил, что Россия ведет переговоры с рядом стран Ближнего Востока по продаже российского танка Т-90МС.

Для этого есть все перспективы. «Уралвагонзавод» готов расширить серийное производство новейшего танка Т-90МС. Как заявил ТАСС специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов, на предприятии налажено мелкосерийное производство этих машин, в то же время отработаны технологические процессы, которые позволяют наращивать объемы серийного производства.

Характеристики и модернизационный потенциал

Т-90МС обладает высоким модернизационным потенциалом. В конструкцию танка интегрированы последние достижения российского танкостроения, в том числе новый высокоэффективный снаряд с дистанционным подрывом для поражения живой силы противника. По словам Маслова, основные боевые танки разработки и производства НПК «Уралвагонзавод» могут быть модернизированы с применением последних достижений российского танкостроения, интегрированных в конструкцию новейшего Т-90МС.

Однако модерназационные возможности танка далеко не единственная особенность, за что его любят иностранные заказчики. Основные преимущества танка Т-90МС кроются в его системе управления огнем, пушке и силовой установке.

Система управления огнем «Калина» - многофункциональный цифровой комплекс, который объединяет сразу несколько приборов. Туда входит боевая информационно-управляющая система тактического звена, панорамный прицел командира с интегрированным баллистическим вычислителем, многоспектральный прицел наводчика, датчики условий стрельбы. По мнению некоторых зарубежных обозревателей, «Калина» является наиболее значимым нововведением в танке Т-90 и наиболее эффективной системой управления огнём из всех тех, которые когда-либо устанавливались на основные боевые танки российского производства.

Помимо этого, она обеспечивает интеграцию танка в автоматизированную систему управления танковым батальоном, совмещение информации о текущем состоянии сектора наблюдения с электронной картой местности, оперативное распознавание и идентификацию целей, захват и передачу информации о цели в поле зрения наводчика (функция «охотник-стрелок»).

На танке Т-90МС устанавливается последняя модификация основного калибра - орудия 2А46М-5, адаптированного под использование ПТУР. Кучность стрельбы из него за счет улучшения жесткости и точности конструкции улучшена на 15-20%, а суммарное рассеивание сходу уменьшено в 1,7 раза.

В танке стоит силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Это полностью российский четырёхтактный, V-образный, 12-цилиндровый, многотопливный дизельный танковый двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом. Он имеет непосредственный впрыск топлива и полностью динамически уравновешен. Выхлопная система расположена в надгусеничном патрубке, что уменьшает нагрев корпуса и заметность танка для систем ИК-наведения. Двигатель выполнен с применением алюминиевых сплавов- картер, блок цилиндров, поршни (АК12Д). Клапаны выполнены из хромомолибденовой стали 40Х10С2М. Кроме того, имеется вспомогательная силовая установка.

Специалисты говорят, что танк Т-90МС выигрывает у своих зарубежных конкурентов и по уровню комфорта экипажа, и по эргономике. «Я бывал внутри практически всех танков и могу сказать, что равных российскому Т-90 по комфорту и эргономики нет. Например, в Abrams во время стрельбы ставится специальная откидная спинка на грудь наводчику, которая в случае нештатной ситуации переломает ему все ребра. В российских танках это исключено. Другой пример: в последней модели Leopard механик может залезть на свое место только через башню. Через командирский люк у них садится три члена экипажа», - рассказал Суворов.

Другими словами, как по техническим параметрам, так и по комфорту и эргономике российский танк остается на голову выше своих зарубежных аналогов.

Автор: Михаил Рычагов

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости/ Алексей Иванов/ ТРК Звезда/ Минобороны России