Новый майдан: «Орлы Авакова» поставили ультиматум Верховной Раде

Аваков занялся консолидацией праворадикальных движений Украины. Победа Новомайдана неизбежна?

Чуется мне что мы накануне грандиозного шухера…

В Киеве, возле Верховной Рады, нацисты из НК Азов, Правого сектора и шароварные туземцы из Свободы провели совместный митинг, во время которого выдвинули свои требования к власти.

По словам лидера йододефицитного региона и такой же партии, Олега Тягныбока, националисты (и нацисты) требуют отказаться от торговли с оккупированными территориями и Россией; отказаться от приватизации стратегических предприятий и провести национализацию тех, которые уже приватизированы; отказаться от введения рынка земли; отказаться от дальнейшего повышения тарифов. Он добавил, что правые партии вместе требуют проведения внеочередных выборов Президента и Верховной Рады. Тягнибок предложил нынешнему составу парламента принять закон о выборах по открытым спискам, назначить новых членов Центральной комиссии, принять закон об импичменте и уйти. По его словам, националисты (нацисты) готовы прийти во власть и «внутренне чувствуют», как управлять страной.

Нет никакой необходимости разбираться в анатомии Тягныбока и остальных членов дегенеративной Свободы, чтобы понять, откуда там могло взяться «внутреннее чувство», достаточно вспомнить, как после майдана попавшие на государственные должности свободовцы через непродолжительное время вылетели оттуда по причине своей воровитости, взяточничества и банальной некомпетентности.

По окончании митинга Тягныбок, Тарасенко и Билецкий отнесли ультиматум в парламент. В раде Билецкий пригрозил присутствующим народным депутатам государственным переворотом: «Мы, украинские националисты, объединены. И я вам обещаю, что если вы вздумаете не выполнить (наши требования), у нас хватит смелости, сил и решимости, самораспустить эту Верховную Раду. Поверьте, мы это сделаем! Мы собрались за то, чтобы начать борьбу за власть, чтобы она была не воровская, а украинская».

Заявления Билецкого о перевороте можно рассматривать серьезно лишь в одном случае – если западные кураторы дали «добро» на переворот. Глава нацистского Азова не настолько глуп, чтобы не понимать, что в случае несанкционированных действий он сразу же станет изгоем и потенциальным кандидатом в Гаагу. Вероятнее всего, сегодняшнюю демонстрацию нужно рассматривать как действия Авакова (под которым Билецкий лежит давно и прочно) по консолидации праворадикальных сил, что позволит ему значительно утяжелиться на политической арене Украины. Как показывает сегодняшнее присутствие на мероприятии Свободы и Правого сектора – на данный момент у Авакова все идет «по плану».