Парламент Хакасии предлагает увеличить список лекарств для получения налогового вычета

Президиум Верховного Совета Хакасии рассмотрел соответствующее обращение к вице -премьеру Дмитрию Медведеву.







Депутаты предлагают расширить перечень лекарств, назначенных лечащим врачом и приобретенных гражданином за счет собственных средств, размер которых учитывается при определении суммы налогового вычета. Этот перечень был утвержден в 2001 году. За это время появилось много эффективных лекарств, которые не входят в перечень. В него не включены дорогостоящие препараты для лечения тяжелых заболеваний, например, онкологических. Граждане не могут получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в связи с приобретением этих лекарств.

- Мы вносим предложение о том, чтобы в этот перечень вошли жизненно важные лекарства и все виды медицинской помощи, предоставляемой в рамках государственных гарантий, – подчеркнул председатель комитета Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике Владимир Костюш.

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