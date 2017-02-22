Парламент Хакасии предлагает увеличить список лекарств для получения налогового вычета

22.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Президиум Верховного Совета Хакасии рассмотрел соответствующее обращение к вице -премьеру Дмитрию Медведеву.



Депутаты предлагают  расширить перечень лекарств, назначенных лечащим врачом и приобретенных гражданином за счет собственных средств, размер которых учитывается при определении суммы налогового вычета. Этот перечень был утвержден в 2001 году.  За это время  появилось много эффективных лекарств, которые не входят  в перечень. В него  не включены дорогостоящие  препараты для лечения тяжелых заболеваний, например, онкологических.  Граждане не  могут получить  налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в связи с приобретением этих лекарств.

 - Мы вносим предложение о том, чтобы  в этот перечень  вошли жизненно важные лекарства и  все виды медицинской помощи, предоставляемой в рамках государственных гарантий, – подчеркнул председатель комитета Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике Владимир Костюш.

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