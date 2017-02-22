Пентагон впервые признал прямое участие своих военных в сражениях за Мосул

Командир армии США в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что военнослужащие американской армии, выступающие в качестве советников для иракских ВС, вплотную приблизились к линии соприкосновения с террористами ИГ*. Фактически он впервые подтвердил, что армия США принимает непосредственное участие в операции в Мосуле, хотя ранее американцы это неоднократно отрицали.

Около 450 спецназовцев и наводчиков армии США действуют на передовых линиях у западного Мосула, сообщил генерал-лейтенант Таунсенд.

«Мы действительно ведём действия в глубине иракских подразделений. Мы изменили свою тактику во время битвы за восточный Мосул и направили своих советников вглубь линии соприкосновения», — приводит слова Таунсенда телеканал Fox News. Пентагон не делал официальных заявлений относительно участия своих военных в боевых действиях, однако десятки солдат в форме армии США были замечены на позициях иракской армии, с которых они вступали в бой с террористами «Исламского государства».

В понедельник в Багдад с неофициальным визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Я не хочу вдаваться в детали операции, касающейся наступления на город, поскольку я должен хранить втайне информацию о войсках, развивающих это наступление. В то же время могу сказать, что мы находимся поблизости, а то и напрямую участвуем в этом сражении. Силы США продолжают действовать в том же качестве, что и в восточном Мосуле, и коалиционные силы оказывают поддержку. Мы, как вы знаете, продолжим прилагать усилия к уничтожению ИГ», — заявил он.

Комментируя визит Мэттиса, в Пентагоне подчеркнули, что в ходе контактов с иракской стороной «обсуждались операции по освобождению Мосула».

С момента возвращения подразделений армии США в Ирак в 2014 году администрация Обамы неоднократно подчёркивала, что они не будут участвовать в боевых действиях. После избрания Дональда Трампа президентом новый глава Пентагона Джеймс Мэттис, сам служивший военачальником в Ираке, предложил снять эти ограничения и направить в регион больше военнослужащих.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал RT, что таким образом администрация Трампа преследует несколько целей сразу.

«Дело в том, что на сегодняшний день, по мнению американских военных, расходы на борьбу с терроризмом в Ираке недостаточны. Сейчас идёт активный пересмотр американского военного бюджета, и Трамп уже провозгласил, что он будет стремиться увеличить военные расходы. Поэтому не исключено, что одна из причин вброса этой информации состоит именно в том, что текущие расходы на борьбу с международным терроризмом в Ираке и Сирии выше официальных данных», — считает эксперт.

Васильев добавил, что таким образом власти США, вероятно, готовят население к идее необходимости расширенного сотрудничества с вооружёнными силами других стран.

«Не исключено, что началась подготовка американского общественного мнения, что не избежать совместного участия американцев с вооружёнными силами других стран, но без особых подробностей. Но, по всей видимости, имеется в виду Россия. Понятно, что если сегодня в Ираке американцы взаимодействуют с иракской армией, то, может быть, и в Сирии есть смысл взаимодействовать с ВКС России и другими частями», — заключил эксперт.

Политолог Крис Бамбери считает, что таким образом администрация Трампа пытается вдохнуть новую жизнь в операцию, которая началась ещё при Бараке Обаме и становится похожей на затяжную войну.

«Операция заняла гораздо больше времени, чем нам обещали. Так что этот шаг может быть попыткой «взбодрить» наступление на Мосул и закончить осаду. Другой целью может быть упор на участие в освобождении города лишь иракских сил при содействии США, чтобы свести на нет роль иранцев и шиитского ополчения», — рассказал Бамбери в эфире RT.

Иракский премьер Хайдер Абади объявил о начале наступления на позиции боевиков в западном Мосуле 20 февраля. Армия Ирака продолжила продвижение в понедельник, достигнув южных ворот города. Также полицейским подразделениям и спецназу удалось установить контроль над пригородом Альбу Саиф, дорога из которого ведёт в аэропорт Мосула.

Согласно докладу организации Airwars, прошедший январь стал рекордным по числу погибших мирных жителей Ирака, которые стали жертвами авиаударов коалиции под эгидой США. Так, в результате 21 авиаудара погибли около 200 человек, что в два раза превышает число жертв за декабрь 2016 года. 19 из этих ударов были нанесены по Мосулу; предположительно, они унесли жизни 195 мирных жителей.

Мосул был захвачен террористами «Исламского государства» летом 2014 года и с тех пор считался «столицей» организации в Ираке. Двухмиллионный Мосул был занят боевиками за шесть дней, при том что численность террористов не превышала тысячи человек, а противостояли им 30 тыс. иракских военных. Регулярная армия не смогла отстоять ни Эль-Фаллуджу (пала в январе 2014 года), ни Рамади. Продвижение ИГ сопровождалось массовыми казнями, из Мосула в 2014 году бежала четверть населения — 500 тыс. человек.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России.