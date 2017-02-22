Псаки учит Трампа не врать. MOUNT SHOW. Випуск №84

22.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Псаки учит Трампа не врать. MOUNT SHOW. Випуск №84

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Der Tagesspiegel: Германия справилась бы с Россией в одиночку — да денег жалко. Псаки заявила, что команде президента США Дональда Трампа, которая общается со СМИ, следует отказаться от лжи и тщательно проверять факты. Казахские пилоты и дальнобойщики. Костюм главы МИД Украины Климкина. Мэр города Бийска Алтайского края Лидия Громогласова посоветовала тем жителям, которые возмущаются плохо убранными от снега улицами, переехать в теплые страны. В Тольятти вывели из зала пенсионеров, задававших неприятные вопросы губернатору Самарской Области Николаю Меркушкину. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике и многое другое.
 

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