Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном

Телефонный разговор прошёл накануне между Сергеем Лавровым и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. Как сообщили в российском МИД, американский дипломат от имени руководства США выразил глубокие соболезнование в связи с кончиной Виталия Чуркина. Также дипломаты обсудили отношения двух стран. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточняет телеканал "Россия 24".

Также Сергей Лавров встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Обсудили сотрудничество Москвы и Минска в ООН и ОБСЕ, и многие другие аспекты отношений. Как заявил глава российской дипломатии, наши страны всегда готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и непростые. Кроме того, Лавров отметил, что переговоры с Макеем проходят, цитата: "на не очень спокойном информационном фоне". Однако диалог с Минском развивается в рабочем режиме.